Hai nam sinh 15 tuổi lạng lách 'chóng mặt' trên đường ở Hà Nội, mẹ bị phạt 9 triệu đồng

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Chiều 25/10, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện một đoạn video ghi lại cảnh hai học sinh chở nhau trên xe máy điện, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Đáng chú ý, trong quá trình di chuyển, người điều khiển phương tiện có hành vi lạng lách, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đe dọa an toàn của bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Hình ảnh em C.L.M.Đ và V.V.A. đánh võng trên đường Trường Chinh. Ảnh chụp màn hình

Qua xác minh, khoảng 17h ngày 20/10, em C.L.M.Đ. (15 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy điện mang biển kiểm soát 29AF-692.XX, chở theo em V.V.A. (15 tuổi, trú tại Hà Nội) di chuyển trên đường Trường Chinh. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, em Đ. chưa đủ 16 tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện nêu trên.

Căn cứ kết quả xác minh, cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm đối với em C.L.M.Đ. về các hành vi: điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường. Đồng thời, cơ quan công an lập biên bản đối với em V.V.A. về hành vi ngồi trên xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm.

Do những người liên quan chưa đủ 16 tuổi, việc xử lý được thực hiện theo quy định của pháp luật đối với người chưa thành niên.

Cảnh sát lập biên bản vi phạm với mẹ của C.L.M.Đ. Ảnh: CACC

Quá trình làm việc, CSGT cũng làm rõ trách nhiệm của chủ phương tiện là bà L.T.T. (SN 1981, trú tại Hà Nội), mẹ của em C.L.M.Đ. Cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà T. về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Với hành vi này, bà T. bị xử phạt 9 triệu đồng.