Hai nam diễn viên họ Quách cùng sinh năm 1984 đang gây chú ý

Mới đây, Quách Ngọc Tuyên gây chú ý khi đăng tải video hậu trường của "Trại buôn người" giải thích mối quan hệ "họ hàng" với Quách Ngọc Ngoan.

Theo đó, trong màn tương tác vui vẻ, Quách Ngọc Ngoan tự nhận là "chú ruột" của Quách Ngọc Tuyên, dù một người quê Cà Mau, một người quê Long An. Cách nói hài hước của nam diễn viên khiến nhiều khán giả thích thú, đồng thời một lần nữa làm dấy lên câu hỏi liệu hai người có thực sự có quan hệ họ hàng hay không.

Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là màn trêu đùa giữa hai đồng nghiệp. Quách Ngọc Ngoan đính chính rằng anh và Quách Ngọc Tuyên không có quan hệ họ hàng được xác nhận. Việc cả hai cùng mang họ Quách, đồng thời đều có tên đệm Ngọc, chỉ là sự trùng hợp khá thú vị. Theo anh, họ Quách khá phổ biến ở miền Tây khi xưa nên hoàn toàn có khả năng nhiều gia đình cùng mang họ này, nhưng hiện tại cả hai chỉ đơn thuần là anh em đồng nghiệp trong nghề.

Quách Ngọc Ngoan khiến fan thích thú khi chia sẻ mối quan hệ 'huyết thống' với Quách Ngọc Tuyên.

Một điều khá thú vị là cả hai nam diễn viên họ Quách đều sinh năm 1984 nhưng trong những buổi cinetour gần đây lại, Quách Ngọc Ngoan bị khán giả gọi là "bác" do ngoại hình chững chạc, trong khi Quách Ngọc Tuyên vẫn được gọi là "anh".

Mặc dù bị khán giả nhầm tưởng sự chênh lệch tuổi tác nhưng chính Quách Ngọc Tuyên cũng không thể phủ nhận vẻ ngoài lãng tử của Quách Ngọc Ngoan. Anh chia sẻ hình ảnh cả hai trên trang cá nhân kèm bình luận thân thiết: "Thằng bạn cùng họ nó đẹp xuất sắc, đẹp xúc phạm người kế bên".

Quách Ngọc Ngoan sinh năm 1984 tại Cà Mau. Anh bước vào nghệ thuật với xuất phát điểm là người mẫu, sau đó chuyển sang diễn xuất và nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình nam tính cùng khả năng hóa thân vào những nhân vật có số phận phức tạp. Nam diễn viên từng gây dấu ấn qua: Long thành cầm giả ca, Người bất tử, Lôi Báo, Hộ linh tráng sĩ... Vai Nguyễn Du trong "Long thành cầm giả ca" cũng giúp anh nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17.

Quách Ngọc Ngoan và Quách Ngọc Tuyên cùng sinh năm 1984.

Trong khi đó, Quách Ngọc Tuyên cũng sinh năm 1984 và được khán giả biết đến qua sân khấu, phim truyền hình lẫn web-drama. Anh đặc biệt ghi dấu với hình tượng giang hồ qua series "Vi Cá", trước khi mở rộng hoạt động sang điện ảnh. Vai Tư Hậu trong "Lật mặt 7: Một điều ước" giúp tên tuổi Quách Ngọc Tuyên đến gần hơn với đông đảo khán giả màn ảnh rộng.

Mới đây nhất, hai nam diễn viên cùng góp mặt trong "Trại buôn người", tác phẩm do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn. Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai phản diện - quản lý Tài, trong khi Quách Ngọc Tuyên vào vai nạn nhân tên Phong.

Sau khi chính thức ra mắt (25/9), "Trại buôn người" cũng nhanh chóng tạo dấu ấn tại phòng vé. Tính tới 16h00 ngày 5/10, phim sắp cán mốc 300 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu và vẫn giữ vững top 1 phòng vé.

"Khổ" như Quách Ngọc Ngoan sinh cùng năm Quách Ngọc Tuyên nhưng giao diện lệch hẳn một thế hệ.