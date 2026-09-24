Hai mỹ nhân 'vượt mặt' Jisoo BLACKPINK tại Tuần lễ Thời trang New York là ai?

Thống kê từ Onclusive cho biết New York Fashion Week mùa Xuân Hè 2027 khép lại với khoảng 147,1 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội. Trong số 181 người nổi tiếng và đại sứ thương hiệu được theo dõi, có tới 9 ngôi sao đến từ Thái Lan lọt Top 20 Social Share of Voice (SOV).

Vị trí đầu bảng thuộc về Lingling Kwong chiếm tới 40,29%. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Thomas Teetut, Gemini Norawit, Fourth, Love Pattranite, Phuwin - đều là những cái tên đến từ Thái Lan. Nếu cộng 9 đại diện Thái Lan trong Top 20, tổng tỷ lệ SOV được công bố lên tới 78,07%.

Ở bảng xếp chỉ số SOV tin tức kỹ thuật số (Digital-news SOV), cái tên dẫn đầu vẫn đến từ thị trường Thái Lan. Love Pattranite lần đầu dự sự kiện của nhà mốt Coach đã thống trị BXH này với 12,17%, bỏ xa vị trí thứ 2 là siêu mẫu quốc tế Gigi Hadid (3,7%).

Số liệu từ nền tảng tiếp thị Lefty tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng "khủng khiếp" của dàn sao Thái trên hàng ghế đầu New York Fashion Week mùa Xuân Hè 2027. 6/14 cái tên Thái Lan lọt vào Top BXH cá nhân có tầm ảnh hưởng đã tạo ra 24,48 triệu EMV (637,1 tỷ đồng).

Love Pattranite đứng đầu ở BXH Top Profiles, tạo ra 6,713 triệu USD EMV (khoảng 174,7 tỷ đồng) với 6,5% tỷ lệ tương tác Engagement Rate (ER). Ở BXH này, Lingling Kwong xếp thứ 4 với 4,076 triệu USD EMV (khoảng 106,1 tỷ đồng), 13,4% tỷ lệ tương tác.

Cả hai mỹ nhân người Thái theo đó đều vượt qua Jisoo BLACKPINK ở chỉ số EMV tại New York Fashion Week mùa Xuân Hè 2027. Chị cả BLACKPINK trước đó được coi là "bức tường thành" về giá trị truyền thông tại các Tuần lễ Thời trang Quốc tế.

Dàn mỹ nam Thái Lan cũng cho thấy sức hút đáng chú ý tại Tuần lễ Thời trang này. Bộ ba Fourth Nattawat - Gemini Norawich - Phuwin Tangsakiyun trong vai trò Đại sứ thương hiệu của Tommy Hilfiger lần lượt về đích ở vị trí 6,7,11 trong BXH Top Influencer of NYFW SS27 của Lefty. Bộ ba sao nam Thái Lan tạo ra tổng cộng 8,25 triệu USD, tương đương 214,6 tỷ đồng.

Ở cả báo cáo của Onclusive và Lefty đều cho thấy những cái tên đến từ Thái Lan dẫn đầu, số lượng chiếm tới một nửa BXH đo lường mức ảnh hưởng truyền thông.

Những số liệu này không gây bất ngờ với các tín đồ thời trang quốc tế như một "hiện tượng". Sự trỗi dậy nhanh chóng của thị trường Thái Lan trong ngành thời trang xa xỉ đã được công nhận từ vài năm gần đây.

Cẩm nang The Alphabet of Fashion năm 2025 xuất bản bởi nss magazine mô tả những ngôi sao Thái Lan là một trong những lực lượng đang định hình lại hệ sinh thái thời trang xa xỉ. Chỉ tính riêng mùa Xuân Hè 2026, nhóm influencer Thái Lan đã tạo ra khoảng 80 triệu USD EMV (khoảng 2.082 tỷ đồng) tại 4 Tuần lễ Thời trang lớn nhất thế giới.