Steven Nguyễn là cái tên gây chú ý khi tham gia phim điện ảnh “Tuyên ngôn Độc lập” do NSƯT Phi Tiến Sơn đạo diễn.

Trong dự án này, Steven Nguyễn được cho là sẽ đảm nhận vai diễn vua Bảo Đại - một trong những nhân vật lịch sử đặc biệt của giai đoạn chuyển giao thời đại. Bộ phim còn tái hiện chân dung nhiều nhân vật lịch sử cùng sự chung sức của các tầng lớp Nhân dân, nhân sĩ, trí thức yêu nước.

Nhiều ý kiến nhận xét nam diễn viên sở hữu gương mặt góc cạnh, ngoại hình chững chạc cùng khí chất điềm tĩnh, rất phù hợp để thể hiện tâm lý phức tạp và sức nặng lịch sử của một vị vua đứng trước bước ngoặt lớn của thời cuộc.

Sinh năm 1991, Steven Nguyễn đang là nam diễn viên “đắt show” nhất trên màn ảnh rộng. Chỉ tính riêng trong năm 2026, anh liên tục xuất hiện trong 6 dự án phim điện ảnh.

Bước ngoặt đến vào năm 2025 khi anh tham gia bộ phim “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Thành công với doanh thu gần 714 tỷ đồng của tác phẩm nhanh chóng đưa sự nghiệp Steven Nguyễn bước sang một chương mới.

Nói đến danh xưng này, nam diễn viên từng thừa nhận không tránh khỏi áp lực, nhưng anh không đặt nặng vấn đề này. Diễn viên cho biết điều mình quan tâm là nỗ lực hết sức cho từng vai diễn, những yếu tố còn lại, anh chờ sự đón nhận từ khán giả.

Trước đó, Ma Ran Đô cũng từng gây xôn xao khi đảm nhận vai vua Bảo Đại trong bộ phim điện ảnh “Hoàng hậu cuối cùng”, đóng cặp cùng Tăng Thanh Hà.

Trong “Hoàng hậu cuối cùng”, Ma Ran Đô hóa thân thành vị vua cuối cùng của triều Nguyễn - nhân vật lịch sử luôn nhận nhiều góc nhìn và tranh luận. Bộ phim lấy cảm hứng từ cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu và cuộc hôn nhân giữa với vua Bảo Đại, đặt trong bối cảnh những năm cuối của triều Nguyễn.

Chia sẻ về vai diễn đặc biệt này, Ma Ran Đô cho biết áp lực lớn nhất không phải là học nghi lễ hay phong thái của vị vua, mà là tìm được đời sống nội tâm của nhân vật. Ngoài ra, để có ngoại hình gần với nguyên mẫu, nam diễn viên tăng từ 73kg lên 87kg, đồng thời dành nhiều tháng học thêm các kỹ năng phục vụ vai diễn.

Sinh năm 1997 tại Gia Lai, Ma Ran Đô đang là nam diễn viên trẻ được săn đón của màn ảnh Việt. Ngoại hình điển trai cùng chiều cao nổi bật 1m8 giúp anh nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Năm 2025, Ma Ran Đô trở thành cái tên được chú ý khi lập cú “hat-trick” với 3 tác phẩm liên tiếp đều có doanh thu trên trăm tỷ. Trong đó, “Nụ hôn bạc tỷ” phát hành dịp Tết Nguyên đán ghi nhận con số doanh thu hơn 211 tỷ đồng. Tiếp theo là bom tấn hành động - “Tử chiến trên không” mang về 251 tỷ đồng và “Truy tìm long diên hương” với 206,7 tỷ đồng.

Trước danh xưng “mỹ nam trăm tỷ”, Ma Ran Đô giữ thái độ khiêm tốn, tự nhận bản thân còn nhiều thiếu sót và luôn nỗ lực trau dồi để xứng đáng với niềm tin của gia đình cũng như khán giả.