Tái cấu trúc trong chu kỳ mới của thị trường

Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào một giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, đặt ra yêu cầu tái cấu trúc toàn diện đối với các doanh nghiệp bất động sản.

Chia sẻ tại Diễn đàn Bất động sản 2026 với chủ đề "Kích hoạt chu kỳ mới" do TheLEADER tổ chức, bà Trần Thị Hoa Xim, Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản FUTA Land (thành viên Tập đoàn Phương Trang), sự thay đổi của thị trường trước hết đang chịu ảnh hưởng từ nguồn cầu, tiêu chí lựa chọn sản phẩm của người mua. Theo đó, thanh khoản hiện không còn đến từ làn sóng đầu cơ hay kỳ vọng tăng giá đơn thuần, mà thuộc về những doanh nghiệp có năng lực phát triển dự án và sản phẩm sở hữu giá trị thực, sẵn sàng khai thác mang lại dòng tiền cho các nhà đầu tư.

Trước đây, nhiều người mua bất động sản với kỳ vọng chờ tăng giá, nhưng hiện nay, yếu tố đầu tiên mà người mua quan tâm là tính minh bạch của pháp lý, sau đó đến chất lượng xây dựng công trình, uy tín của chủ đầu tư và đặc biệt là khả năng khai thác, sử dụng thực tế của bất động sản. Điều này đang đặt các doanh nghiệp trước bài toán cơ cấu lại dòng sản phẩm.

Bà Trần Thị Hoa Xim, Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản FUTA Land chia sẻ tại Diễn đàn Bất động sản 2026 chủ đề “Kích hoạt chu kỳ mới: Xu hướng mới - chiến lược mới" do TheLEADER tổ chức. Ảnh: Hoàng Anh.

Bên cạnh sức ép về thanh khoản, các doanh nghiệp phát triển dự án đang phải đối mặt với ba rủi ro khác là pháp lý, dòng tiền và kỳ vọng phát triển riêng của mỗi địa phương.

Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản FUTA Land dẫn chứng, nếu một doanh nghiệp dồn lực đầu tư quá lớn vào một địa phương, nhưng khu vực đó không phát triển như kỳ vọng, chỉ sau năm năm, doanh nghiệp có thể phải gánh một khoản nợ rất lớn. Đây là rủi ro cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc với nhiều doanh nghiệp.

Do đó, việc lựa chọn địa bàn đầu tư phải dựa trên những điều kiện phát triển thực tế, khả năng thu hút dân cư, nhu cầu sử dụng và hoạt động kinh doanh, chứ không thể chỉ dựa vào kỳ vọng phát triển từ quy hoạch, bà Xim chia sẻ.

Trước bối cảnh thị trường trong chu kỳ mới, vị lãnh đạo doanh nghiệp này cho rằng, lợi thế trên thị trường sẽ thuộc về những chủ đầu tư có năng lực thực, phát triển các sản phẩm chất lượng với mức giá phù hợp và có thể đáp ứng ngay nhu cầu sử dụng của khách hàng. Khách hàng có thể để ở, để cho thuê hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh nhằm tạo ra dòng tiền.

Bên cạnh đó, theo bà Xim, trong chu kỳ mới, thị trường bất động sản sẽ không phát triển một cách dàn trải, mà tập trung chủ yếu ở một số thành phố lớn và các địa phương có cơ hội phát triển rõ nét, có thể kể đến Đà Nẵng, Lâm Đồng và khu vực Bình Dương cũ. Đây là cơ hội với các doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn, có đủ năng lực để phát triển các dự án theo định hướng phát triển kinh tế của địa phương.

Đơn cử như tại Đà Nẵng có ngành du lịch phát triển, duy trì tăng trưởng mạnh mẽ qua các năm, đặc biệt là du lịch quốc tế cùng những động lực phát triển khác như cảng biển nước sâu, trung tâm tài chính và khu thương mại tự do.

"Nếu trung tâm tài chính quốc tế (VIFC) và khu thương mại tự do được phát triển, nhu cầu về bất động sản sẽ có cơ hội gia tăng", bà Xim nói và nhấn mạnh, nhu cầu ở đây không chỉ là nhà ở đô thị mà còn bao gồm bất động sản thương mại, dịch vụ và những sản phẩm phục vụ kinh tế đêm, đều là những loại hình cần thiết đối với sự phát triển của các đô thị.

Nhằm đón đầu cơ hội này, FUTA Land đang triển khai nhiều dự án tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, theo bà Xim, nguyên tắc của công ty là phát triển sản phẩm theo nhu cầu thực tế của thị trường, khu vực nào thực sự có nhu cầu ở, khu vực nào có thể kinh doanh ngay, khu vực nào phù hợp để phát triển khách sạn, nhà hàng hoặc những công trình vui chơi, giải trí. Nói cách khác, việc đầu tư phải có sự chọn lọc, dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế thay vì chỉ kỳ vọng vào khả năng tăng giá.

Trước đây, doanh nghiệp có thể tập trung vào một số loại hình bất động sản cao tầng hoặc thấp tầng với mức giá tương đối cao. Nhưng trong giai đoạn hiện nay, FUTA Land không thể chỉ phát triển những sản phẩm như vậy, mà phải điều chỉnh và mở rộng danh mục đầu tư để thích ứng với chu kỳ mới.

Theo đó, bên cạnh các khu nhà ở thấp tầng, doanh nghiệp đang phát triển những dự án cao tầng với mức giá rất hợp lý, phù hợp với khả năng tài chính của các gia đình trẻ.

Hiện FUTA Land đang chuẩn bị triển khai những sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng trẻ, với mức giá rất hợp lý chỉ khoảng 2 tỷ đồng và dự kiến đưa ra thị trường trong tháng 12/2026.

Đây là những sản phẩm nằm ở vị trí đẹp, sổ hồng sở hữu lâu dài và nằm trong những khu vực được kỳ vọng sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của thị trường.

Hai chiến lược song hành của FUTA Land

Những lợi thế về quỹ đất, vị trí và chất lượng sản phẩm vẫn giữ vai trò nền tảng tạo nên thế mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp, tuy nhiên, bà Xim cho rằng, trong chu kỳ mới của thị trường, những yếu tố đó là chưa đủ để tạo nên sự phát triển bền vững trong dài hạn.

Trước những thay đổi đó của thị trường, FUTA Land xác định hai định hướng chiến lược song hành là đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh và mở rộng kết nối đầu tư quốc tế.

Theo đó, với hệ sinh thái gồm hơn 30 dự án và cụm dự án thuộc nhiều phân khúc, FUTA Land đứng trước yêu cầu ngày càng cao về quản lý dữ liệu, tổ chức vận hành và kết nối khách hàng. Để đáp ứng yêu cầu này, doanh nghiệp đã phát triển và đưa vào vận hành bất động sản nnline – nền tảng bất động sản trực tuyến do FUTA Land tự phát triển, hướng đến phục vụ nhiều nhóm người dùng, từ khách hàng, tư vấn viên, cộng tác viên đến các đại lý phân phối.

Điểm nổi bật của nền tảng là khả năng đồng bộ dữ liệu sản phẩm trực tiếp từ hệ thống ERP của chủ đầu tư, đồng thời tích hợp các công cụ tìm kiếm, tính giá, hỗ trợ giao dịch, quản lý khách hàng và trợ lý AI. Qua đó, FUTA Land hướng tới việc xây dựng một môi trường giao dịch trực tuyến thuận tiện, kết nối các bên tham gia trong quá trình tìm hiểu, tư vấn và phân phối sản phẩm bất động sản.

Đối với khách hàng, nền tảng giúp tiếp cận thông tin sản phẩm minh bạch, thuận tiện hơn, đồng thời chủ động tìm hiểu các lựa chọn và phương án tài chính. Với đội ngũ tư vấn viên và đại lý phân phối, các công cụ số hỗ trợ tiết kiệm thời gian, theo dõi tiến độ giao dịch và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Ở cấp độ doanh nghiệp, việc số hóa và đồng bộ dữ liệu góp phần chuẩn hóa quy trình, tăng cường năng lực quản trị và cải thiện chất lượng phục vụ.

Theo quan điểm của FUTA Land, công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giải quyết được những vấn đề phát sinh trong hoạt động thực tế và tạo ra giá trị có thể đo lường đối với người sử dụng.

Song song với chuyển đổi số, FUTA Land xác định mở rộng hợp tác quốc tế là một trong những hướng đi quan trọng nhằm bổ sung nguồn lực và nâng cao năng lực phát triển dự án.

FUTA Land hướng tới việc xây dựng một môi trường giao dịch trực tuyến thuận tiện, kết nối các bên tham gia trong quá trình tìm hiểu, tư vấn và phân phối sản phẩm bất động sản. Ảnh DN.

Doanh nghiệp chủ động xây dựng mạng lưới đối tác nước ngoài trong nhiều lĩnh vực, từ quy hoạch, thiết kế, xây dựng đến khách sạn, quản lý vận hành, tài chính và công nghệ.

Trong quá trình này, FUTA Land hợp tác với các thương hiệu và đơn vị quốc tế như Hilton, CBRE cùng các tổ chức tư vấn chuyên môn, qua đó tiếp cận kinh nghiệm, tiêu chuẩn phát triển và phương thức quản lý dự án trên thị trường quốc tế.

Đáng chú ý, ngày 12/10/2026, FUTA Land đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với DISSC. Thỏa thuận tập trung vào các nội dung như xúc tiến đầu tư quốc tế; kết nối với các quỹ đầu tư, định chế tài chính và nhà phát triển bất động sản; mở rộng quan hệ với doanh nghiệp công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; đồng thời nghiên cứu những mô hình kinh doanh và giải pháp công nghệ mới.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng mở rộng kết nối với Basal Pay và Solana Foundation nhằm tìm hiểu xu hướng phát triển của công nghệ tài chính, blockchain cũng như những khả năng ứng dụng phù hợp với khuôn khổ pháp luật Việt Nam.

Với định hướng này, bà Xim cho biết, FUTA Land đang rất kỳ vọng vào sự hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo TP. Đà Nẵng. Thông qua sự kết nối của Trung tâm, doanh nghiệp đã tiếp cận được với các doanh nghiệp tại Trung Đông, châu Á đang có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam.

Đặc biệt, hiện có một lượng lớn nhà đầu tư từ thị trường Nga đang muốn đầu tư vào Việt Nam. Sau những biến động địa chính trị, họ bắt đầu tìm đến Việt Nam như một điểm đến rất hấp dẫn để thay thế cho những quốc gia khác.

"Đây là cơ hội rất lớn đối với doanh nghiệp", bà Xim chia sẻ và nhấn mạnh, thông qua chuyển đổi số và mở rộng hợp tác quốc tế, FUTA Land đang hướng tới xây dựng một mô hình kinh doanh bất động sản hiện đại, minh bạch, lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm.

Định hướng này đặt trọng tâm vào việc kết hợp năng lực phát triển dự án của FUTA Land với công nghệ, tri thức và nguồn lực quốc tế, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh doạn và tạo dựng những bấy động sản mang giá trị bền vững trong dài hạn.