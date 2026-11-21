Theo tạp chí People, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h18 ngày 12/11 (giờ địa phương), tại khu vực Thorne Bay, bang Alaska (Mỹ).

Cảnh sát bang Alaska cho biết, lực lượng chức năng nhận được cuộc gọi khẩn cấp 911 thông báo một ô tô lao khỏi cây cầu trên đường Thorne Bay, rơi xuống sông Thorne.

Khi cảnh sát và lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường, một hành khách nhỏ tuổi đã tự thoát khỏi phương tiện và lên bờ an toàn. Tuy nhiên, một phụ nữ và một trẻ vị thành niên khác vẫn mất tích cùng chiếc xe.

Đảo Prince of Wales thuộc bang Alaska (Mỹ).

Theo đài KTUU và báo Anchorage Daily News, hai người mất tích được xác định là Kelly Jenkins (34 tuổi) và con gái Kayleigh Favor (13 tuổi). Gia đình xác nhận người sống sót là cháu gái của Jenkins.

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm xuyên đêm bằng đường không, đường bộ và đường thủy nhưng không tìm thấy chiếc xe cùng hai nạn nhân.

Cảnh sát bang Alaska cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, mực nước sông dâng cao, dòng chảy xiết. Khu vực phương tiện lao xuống có độ sâu ước tính ít nhất 6,1 m, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu hộ.

Ông Austin McDaniel, người phát ngôn Sở An toàn Công cộng bang Alaska, cho biết dòng nước chảy mạnh khiến việc trục vớt phương tiện tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Vì vậy, lực lượng chức năng phải chờ đến sáng 18/11 mới có thể tiến hành thu hồi chiếc xe.

Đến chiều cùng ngày, chiếc ô tô được kéo lên khỏi sông. Qua kiểm tra, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể của Kelly Jenkins và con gái Kayleigh Favor bên trong phương tiện.

Theo nhà chức trách, hai nạn nhân đều sinh sống tại thành phố Craig, bang Alaska. Thi thể của họ được chuyển đến Văn phòng Giám định pháp y bang Alaska để khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân tử vong. Gia đình các nạn nhân cũng đã được thông báo.

Cảnh sát bang Alaska và Văn phòng Giám định pháp y bang chưa phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận của tạp chí People.

Đến thời điểm thông tin được công bố, cơ quan chức năng chưa xác định nguyên nhân khiến chiếc ô tô lao khỏi cầu và rơi xuống sông.