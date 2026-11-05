Hai mẹ con tử vong bí ẩn sau chuyến đi bộ trong rừng ở Canada, dấu vết tại hiện trường hé lộ nghi phạm khổng lồ

Một phụ nữ 48 tuổi cùng con gái 20 tuổi được phát hiện tử vong tại khu vực hoang dã ở tỉnh British Columbia, Canada, sau khi mất tích trong chuyến đi bộ đường dài. Nhà chức trách nghi ngờ hai nạn nhân bị gấu xám Bắc Mỹ tấn công và đang triển khai lực lượng truy tìm con vật có liên quan.

Theo thông tin từ FOX News Digital, nạn nhân là bà Jennifer Balcarras, 48 tuổi, một nhà trị liệu nghệ thuật, và con gái Selah Reed, 20 tuổi. Cả hai mất tích hôm thứ Bảy sau khi đi dạo trên đường mòn Snooka West Trail, gần nhà tại khu vực Bella Coola, tỉnh British Columbia.

Gia đình bắt đầu lo lắng khi hai mẹ con không tham gia cuộc gặp trực tuyến đã được lên lịch vào ngày hôm đó. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể một người cùng những dấu hiệu cho thấy có thể một con gấu đã tấn công nạn nhân.

Đường mòn Oliver Viewpoint tại thung lũng Okanagan, tỉnh British Columbia, Canada. (Ảnh: Getty Images)

Các thành viên thuộc Cơ quan Bảo tồn British Columbia sau đó được huy động đến hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm, bảo vệ khu vực và điều tra vụ việc.

Theo nhà chức trách, thi thể nạn nhân đầu tiên được tìm thấy vào chiều thứ Hai, người còn lại được phát hiện vào ngày thứ Ba.

Hiện, lực lượng bảo tồn đang tìm kiếm và triển khai phương án đặt bẫy những con gấu có khả năng liên quan đến vụ tấn công.

Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân tránh xa đường mòn Snooka West Trail để bảo đảm an toàn, đồng thời tạo điều kiện cho lực lượng chức năng truy tìm động vật hoang dã.

Một con gấu xám Bắc Mỹ cỡ lớn di chuyển trong khu vực hoang dã thuộc Công viên Quốc gia Yellowstone. (Ảnh: NPS/Jim Peaco)

Vụ việc xảy ra chưa đầy một năm sau khi một con gấu xám Bắc Mỹ khiến 11 người bị thương trong chuyến tham quan ngoại khóa của học sinh tại khu vực gần đường mòn Bella Coola.

Sau khi xác định và bắt được con gấu liên quan, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy trình ứng phó xung đột giữa con người và động vật hoang dã. Mục tiêu là hạn chế nguy cơ xảy ra những vụ chạm trán nguy hiểm tương tự và bảo vệ an toàn cho cộng đồng.