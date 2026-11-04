Hai mẹ con ruột từng tham gia Đường Lên Đỉnh Olympia, cuộc sống hiện tại thế nào?

Tóm tắt nhanh: Nguyễn Thúy Hà từng là thí sinh của Đường Lên Đỉnh Olympia mùa đầu tiên, năm 2000.

25 năm sau, con trai chị là Đỗ Anh Minh tiếp tục thử sức tại sân chơi trí tuệ này ở mùa thứ 25.

Hai mẹ con có chung niềm yêu thích Olympia, thường xuyên theo dõi chương trình và cùng nhau giải đáp các câu hỏi.

Đáng chú ý, cả hai đều kết thúc hành trình thi đấu với vị trí Á quân ở cuộc thi của mình.

Một trong những câu chuyện thú vị gắn với chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia là trường hợp hai mẹ con ruột từng tham gia. Nếu người mẹ - chị Nguyễn Thúy Hà từng xuất hiện trên sóng truyền hình từ mùa đầu tiên thì 25 năm sau, con trai chị là Đỗ Anh Minh trở thành thí sinh của mùa thứ 25.

Trước đó, chị Nguyễn Thúy Hà (sinh năm 1982, đến từ Hà Nội) đã tham dự Đường Lên Đỉnh Olympia vào năm 2000, đại diện cho trường THPT Phú Xuyên A. Chị góp mặt tại cuộc thi Tuần 1, Tháng 2, Quý 4 và sau đó tiếp tục giành quyền bước vào vòng thi Tháng. Dù đã trải qua 25 năm, những kỷ niệm về sân chơi kiến thức này vẫn là một phần đáng nhớ trong tuổi trẻ của chị.

Chị Nguyễn Thúy Hà và con trai cùng tham gia Đường Lên Đỉnh Olympia, cách nhau 25 năm.

Không ngờ rằng sau đúng 25 năm, giấc mơ Olympia của chị Hà được tiếp nối vớ con trai của chị - Đỗ Anh Minh. Sinh năm 2008, Minh từng theo học tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Vinschool, Hà Nội và tham gia Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25. Tại cuộc thi Tuần 3, Tháng 3, Quý 3, Minh đã hoàn thành phần thi ấn tượng và giành vị trí thứ nhì (giống hệt mẹ nhiều năm về trước).

Đỗ Anh Minh dừng bước tại vị trí thứ nhì.

Hai mẹ con từng cùng có cơ hội chia sẻ trải nghiệm và cảm xúc của mình khi lên sóng kỷ niệm 25 năm Đường Lên Đỉnh Olympia. Theo chia sẻ, hai mẹ con thường xuyên cùng nhau theo dõi chương trình vào trưa Chủ nhật, đồng thời thử sức trả lời những câu hỏi xuất hiện trên màn hình. Những câu chuyện về trải nghiệm thi đấu của mẹ cũng giúp Anh Minh sớm biết đến sân chơi trí tuệ này và nuôi dưỡng mong muốn một ngày được trực tiếp bước lên sân khấu.

Điểm thú vị là Anh Minh còn thường xuyên cùng mẹ ôn luyện kiến thức. Việc thường xuyên xem chương trình, cùng nhau giải đáp câu hỏi và trao đổi về các phần thi khiến Đường Lên Đỉnh Olympia trở thành cầu nối đặc biệt giữa hai thế hệ. Với Anh Minh, trải nghiệm tại trường quay vì thế càng có ý nghĩa khi cậu được tiếp bước hành trình mà mẹ từng trải qua ở tuổi trẻ.

Chị Hà cũng chia sẻ rằng, bản thân có chút tiếc nuối khi Anh Minh chưa thể giành chiến thắng, nhưng vẫn hài lòng với kết quả mà con đạt được. Theo quan điểm của chị với tư cách một người mẹ, việc không phải lúc nào cũng đứng ở vị trí cao nhất đôi khi lại là cơ hội để người trẻ nhìn nhận những thiếu sót, học cách chấp nhận thất bại và tiếp tục cố gắng. Đây cũng là bài học mà chị mong con có thể nhận được sau hành trình tại Đường Lên Đỉnh Olympia.