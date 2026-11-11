Hai mẹ con ở Cà Mau bán vàng trả nợ, sau đó trình báo với công an bị mất do 'bỏ bùa'

Tối 11.11, UBND xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau cho biết, Công an xã vừa có báo cáo nhanh xung quanh vụ hai mẹ con bà N.N.D. (69 tuổi, ngụ ấp Chà Là) trình báo mất hết tài sản là vàng đeo trên người, do bị người khác “bỏ bùa”.

Bà D. và con gái bàn bạc bán vàng trả nợ, rồi trình báo sai sự thật với cơ quan chức năng là bị mất do "bỏ bùa". Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 11.11, bà N.N.D. cùng con gái là T.T.C.T. (34 tuổi, ngụ ấp Chà Là) đến Công an xã Trần Phán trình báo về việc bà D. bị người khác "bỏ bùa", lấy hết tài sản là vàng đeo trên người, tại khu vực chợ Chà Là vào sáng cùng ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên, Công an xã Trần Phán cử lực lượng chuyên môn tiến hành xác minh ban đầu và làm việc với bà D. xung quanh nội dung trình báo.

Qua làm việc, bà D. thừa nhận do bản thân thiếu nợ, nên vào ngày 7.11, bà có bàn bạc với con gái là T. nhằm lấy số vàng đem bán để trả nợ; sau đó báo tin giả với cơ quan công an rằng đã bị người khác "bỏ bùa" lấy hết vàng.

Để thực hiện theo kế hoạch trên, bà D. đưa cho con gái của mình 1 chiếc lắc vàng 18K (trọng lượng hơn 5 chỉ). Ngày 10.11, chị T. đã mang số vàng trên đến tiệm vàng ở chợ Chà Là bán được hơn 38,6 triệu đồng. Bán vàng xong, chị T. đưa cho mẹ của mình là 8 triệu đồng để trả nợ, số tiền còn lại khoảng 30,6 triệu đồng thì T. cất giữ.

Ngày 11.11, bà D. gặp con gái ở ấp Chà Là và đưa cho T. một số nữ trang vàng gồm: 1 dây chuyền vàng 18K, 1 đôi bông tai vàng 18K, 3 chiếc nhẫn đeo tay bằng vàng 18K, 1 chiếc lắc và 1 chiếc nhẫn.

Trong số những nữ trang trên thì có 1 chiếc lắc và 1 chiếc nhẫn được bà D. đặt mua trên mạng xã hội, với giá lần lượt là 510.000 đồng và 350.000 đồng, đây không phải vàng thật.

Khi đưa số vàng giả cho con gái xong, thì bà D. đến chỗ con dâu của mình là chị L.T.P. (một tiểu thương ở chợ Chà Là) nói rằng bản thân mệt và lấy tỏi ra ngậm. Khi nghe con dâu hỏi về số vàng mẹ đeo trên người đâu rồi, thì bà D. nói không biết và cho rằng đã bị mất.

Lúc này, ông T.T.H. (chồng bà D.) tìm đến chợ Chà Là và đưa bà về nhà. Sau đó, bà D. và con gái đã đến Công an xã Trần Phán trình báo bị người khác "bỏ bùa" lấy hết số vàng.

Làm việc với cơ quan công an, bà D. thừa nhận việc trình báo bị người khác "bỏ bùa" lấy vàng là không đúng sự thật, bởi trước đó hai mẹ con bà thống nhất việc đưa ra “thông tin giả”, nhằm bán số vàng trên để có tiền trả nợ.

Công an xã Trần Phán đang tiếp tục xác minh, làm rõ động cơ vụ việc, cũng như nguồn gốc số vàng trên, để xử lý theo quy định của pháp luật.