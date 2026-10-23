Hai mẹ con nghi nhảy cầu ở Phú Thọ: Tìm thấy thi thể người mẹ

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, đến 14h10 ngày 23/10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người mẹ trong vụ hai mẹ con mất tích tại cầu Vĩnh Phú.

Trước đó, lúc 7h30 cùng ngày, lực lượng tham gia tìm kiếm tìm thấy cháu M. (2 tuổi) tại khu vực bãi bồi thuộc địa phận xã Sơn Đông, cách cầu Vĩnh Phú khoảng 5km.

Lúc 16h47 ngày 22/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo từ Công an xã Sông Lô về vụ việc hai mẹ con nghi nhảy cầu.

Người dân phát hiện một xe máy bị bỏ lại giữa cầu Vĩnh Phú, nghi có người nhảy cầu.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người mẹ.

Cơ quan công an xác định, hai nạn nhân nghi nhảy cầu là chị H. (SN 1998) và con trai là cháu M. (SN 2024, cùng trú tại thôn Phan Dư, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ).

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Lập Thạch khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng phân công lực lượng cùng các trang thiết bị hiện đại tìm kiếm xuyên đêm tại khu vực cầu Vĩnh Phú và dọc tuyến sông, tập trung rà soát những vị trí có khả năng nạn nhân trôi dạt đến.

Đến nay, thi thể cả hai mẹ con đều được tìm thấy, khép lại công tác tìm kiếm sau nhiều giờ nỗ lực của các lực lượng chức năng.