Hai mẹ con nghẹn ngào tìm lại ân nhân sau 13 năm mất liên lạc

Sáng 13/11, bà Vũ không giấu được sự nghẹn ngào khi chia sẻ tin vui tìm lại được ân nhân sau 13 năm mất liên lạc: “Đến nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng mình thực sự tìm được chị ấy”, trang QQ đưa tin.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2013, khi bà Vũ đưa con gái mắc bệnh về não đến Bệnh viện Hoa Sơn (Thượng Hải, Trung Quốc) điều trị. Xa lạ với cuộc sống nơi đất khách, không có người thân hay chỗ dựa, hai mẹ con phải đối mặt với vô vàn khó khăn.

Thời điểm đó, một nhà nghỉ bình dân gần bệnh viện cũng có giá hơn 600 nhân dân tệ (khoảng 2,3 triệu đồng)/đêm. Con gái lại không hợp khẩu vị đồ ăn địa phương, thường xuyên bỏ bữa khiến sức khỏe phục hồi chậm. Bác sĩ yêu cầu bổ sung thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng bà Vũ thậm chí không có nơi để tự nấu ăn.

Giữa lúc bế tắc, người mẹ may mắn gặp bà Trần, một phụ nữ người Phúc Kiến, chủ quán gà hầm cay mở cửa 24/24 gần bệnh viện.

Biết hoàn cảnh của hai mẹ con, bà chủ Trần chủ động cho bà Vũ sử dụng khu bếp của quán để nấu ăn cho con gái. Không chỉ vậy, bà còn giúp tìm một căn nhà nghỉ với giá chỉ 90 nhân dân tệ (khoảng 350.000 đồng)/đêm.

Để người mẹ có thể yên tâm nhận sự giúp đỡ, nữ chủ quán còn đề nghị bà Vũ đến phụ việc thu ngân, dọn dẹp và trả công đầy đủ. Bà chủ Trần cũng không tính tiền những bữa ăn của hai mẹ con.

Hai người phụ nữ gọi video cho nhau trong niềm xúc động sau 13 năm thất lạc. Ảnh: QQ

“Chị ấy nói rằng tôi cứ ăn ở quán, không phải trả tiền. Khi người khác gặp khó khăn, nếu mình có thể giúp thì nhất định phải giúp”, bà Vũ nhớ lại.

Trước ngày hai mẹ con rời đi, con dâu bà Trần còn chu đáo mua tặng cô bé hai túi lớn đồ ăn vặt và trái cây.

Sự giúp đỡ chân thành ấy trở thành điểm tựa tinh thần lớn đối với bà Vũ trong những ngày tháng gian nan. Khi tình trạng bệnh của con gái dần ổn định, bà cảm thấy cuộc sống một lần nữa có hy vọng.

Tuy nhiên, sau đó điện thoại của bà Vũ bị ngấm nước, toàn bộ thông tin liên lạc đều mất. Suốt 13 năm, bà nhiều lần nhờ người tìm kiếm nhưng không có kết quả. Những ký ức còn lại chỉ là hình ảnh người phụ nữ tốt bụng và vị trí quán ăn gần một ngã ba hình chữ Y trên đường Dự Viên.

Mãi vài ngày trước, khi xem video về món gà hầm cay, con gái bà bất chợt nhắc lại người dì từng giúp đỡ mình năm xưa và gợi ý mẹ đăng bài tìm kiếm trên mạng xã hội.

Bà Vũ lấy những bức ảnh ít ỏi còn lưu giữ được, cùng con gái viết bài đăng với hy vọng mong manh. Không ngờ, chỉ sau 1 ngày, cộng đồng mạng đã giúp bà tìm ra ân nhân.

Khi biết tin, cô con gái vô cùng xúc động. Sau ca phẫu thuật, cô gái bị ảnh hưởng đến tay phải và khả năng diễn đạt ngôn ngữ. Dù vậy, khi nhìn thấy video của bà Trần, cô gái không kìm được nước mắt.

Về phía nữ chủ quán, bà Trần cũng bất ngờ khi được tìm lại sau ngần ấy năm. Bà cho biết trước đây hai người từng trao đổi số điện thoại nhưng sau đó điện thoại của cô cũng bị mất. Thời gian trôi qua, bà gần như đã quên câu chuyện cũ.

“Tôi chỉ nghĩ rằng khi người khác gặp hoạn nạn, nếu mình có thể giúp thì nhất định phải giúp. Không ngờ 13 năm trôi qua, chị ấy vẫn luôn ghi nhớ”, bà Trần chia sẻ.

Được biết, bệnh về não của con gái bà Vũ tái phát vào năm ngoái. Tuy nhiên, cô gái vẫn giữ tinh thần lạc quan, yêu cuộc sống và kiên trì làm thêm công việc trang điểm. Bà Vũ cho biết con gái luôn động viên mọi người trong gia đình không được bi quan, mỗi ngày đều phải vui vẻ, nói cười.

Suốt nhiều năm, cô gái vẫn mong có ngày gặp lại người phụ nữ tốt bụng ở Thượng Hải. Khi sức khỏe con gái ổn định hơn, bà Vũ dự định đưa cô đến gặp trực tiếp ân nhân để nói lời cảm ơn.