Hai mẹ còn cùng mắc bệnh ung thư

Nhìn xuống bàn chân phải của mình, chàng trai Nguyễn Văn Mạnh (thôn Sài Khê, xã Quốc Oai, Hà Nội) cảm thấy mặc cảm. Mới 17 tuổi, con đường trở lại trường học cùng bạn bè đồng trang lứa sẽ khó khăn hơn rất nhiều đối với Mạnh.

Khi mới lọt lòng được 18 ngày tuổi, Mạnh đã phải trải qua một ca phẫu thuật đại tràng do căn bệnh hoại tử ruột bẩm sinh. Đến nay, khi vừa bước sang tuổi 17, Mạnh lại mắc bệnh hiểm nghèo, phải cắt bỏ một phần chân phải để giữ tính mạng.

Chị Nga mắc ung thư tử cung, đã trải qua 2 lần phẫu thuật, ngày ngày vẫn cố gắng chăm sóc con trai điều trị tại viện

Tháng 5/2026, bàn chân phải của Mạnh bỗng sưng đỏ bất thường. Những cơn đau nhức âm ỉ rồi dữ dội kéo dài nhiều ngày khiến Mạnh không thể đi lại bình thường. Chị Đinh Thị Huyền Nga vội vàng đưa con trai đến Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai thăm khám. Tại đây, các bác sĩ phát hiện một khối u ở xương nên chuyển Mạnh lên bệnh viện tuyến trung ương để kiểm tra chuyên sâu.

Tại Bệnh viện Việt Đức, sau khi có kết quả chụp chiếu và xét nghiệm, nghe bác sĩ thông báo “con bị u xương ác tính, cần chuyển sang Bệnh viện K để điều trị chuyên sâu”, chị Nga như chết lặng.

Ngày 29/6/2026, Mạnh chính thức bắt đầu hành trình điều trị tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều). Từ đó đến nay, suốt gần 4 tháng ròng rã, cơ thể gầy gò của chàng trai 17 tuổi phải chịu đựng 6 đợt truyền hóa chất.

Tóc rụng dần, cơ thể suy kiệt, có những lúc, Mạnh chịu đựng cơn đau thấu tận tủy xương khiến em không chịu nổi. Đau đớn hơn, để ngăn chặn tế bào ung thư di căn, đồng thời giữ lại tính mạng cho Mạnh, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt bỏ một phần bàn chân phải của em.

Ngày 23/10/2026, Mạnh trải qua ca phẫu thuật chân. Khi thuốc mê tan dần, cảm nhận sự trống trải nơi bàn chân cùng cơn đau buốt từ vết mổ, Mạnh bàng hoàng nhìn xuống rồi nắm chặt tay mẹ, bật khóc nức nở: “Mẹ ơi, con mất bàn chân rồi. Cả hai mẹ con mình đều mắc bệnh, liệu có phải bán nhà không mẹ?”.

Câu hỏi ấy của con trai cứ văng vẳng bên tai người mẹ vốn đã bệnh tật, suốt mấy tháng qua lại tất tả ngược xuôi chăm sóc con.

Để ngăn chặn tế bào ung thư phát triển, các bác sĩ phải cắt bỏ một phần chân phải của Mạnh

Gia đình nghèo chật vật xoay xở

Chị Nga phát hiện mắc ung thư tử cung vào đầu năm 2024, sau một thời gian đau bụng kéo dài. Đến tháng 3/2024, chị trải qua ca phẫu thuật cắt khối u. Tháng 3/2025, chị tiếp tục phẫu thuật cắt bỏ phần tử cung còn lại.

Từ đó đến nay, mỗi tháng chị đều phải đến khoa Ung bướu (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) để điều trị hóa chất. Trong quá trình điều trị, chị được bảo hiểm y tế hỗ trợ nên chi phí không quá cao. Mỗi tháng, chị chỉ mất khoảng 2 triệu đồng cho việc đi lại và mua thuốc bổ.

Anh Nguyễn Văn Luyện (chồng chị Nga) là lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Những đợt có nhiều việc, thu nhập của anh được khoảng 8 triệu đồng/tháng. Bản thân anh cũng mắc bệnh tiểu đường, phải vào viện kiểm tra và duy trì thuốc hàng tháng, với chi phí khoảng 1 triệu đồng.

Trước đây, khi còn khoẻ, chị Nga cũng đi làm thuê tại một xưởng gỗ ở gần nhà để kiếm thêm chi phí trang trải sinh hoạt, đồng thời nuôi hai con ăn học. Em gái Mạnh đang học lớp 8.

Sau khi mắc bệnh, chị Nga không còn đi làm được, kinh tế gia đình phụ thuộc vào nguồn thu nhập ít ỏi của anh Luyện. Vì thế, thời điểm chị Nga trải qua 2 cuộc phẫu thuật, chi phí khoảng 70 triệu đồng, gia đình chị phải vay mượn 25 triệu đồng.

Đến đầu năm 2026, nhất là từ khi Mạnh vào viện điều trị liên tục, gia đình chị không còn khả năng xoay xở. Chi phí mỗi đợt điều trị hoá chất của Mạnh cùng với tiền sinh hoạt, đi lại ở viện của 2 mẹ con khoảng 11 triệu đồng.

Để có tiền đóng viện phí, chi trả 6 đợt truyền hóa chất và lo cho ca phẫu thuật vừa qua của Mạnh, vợ chồng chị Nga buộc phải vay mượn nhiều nơi, số tiền lên tới 60 triệu đồng. Trong khi việc điều trị cho chị và con trai vẫn còn ở phía trước, số tiền nợ trước đó chị Nga phẫu thuật vẫn chưa trả được.

Cả hai mẹ con đều mắc bệnh hiểm nghèo khiến gia đình chị Nga lâm vào cảnh khó khăn

Theo xác nhận của phòng Công tác xã hội (Bệnh viện K), bệnh nhân Nguyễn Văn Mạnh mắc ung thư xương, hiện điều trị tại khoa Nhi. Bệnh nhân đang điều trị theo phác đồ hóa chất, dự kiến 6 đợt, sau đó tiếp tục được đánh giá tình trạng bệnh. Bệnh nhân đã phẫu thuật cắt bỏ một phần chân phải. Việc điều trị phức tạp và tốn kém.

“Giờ nhìn con nằm trên giường bệnh, đau đớn, tủi thân vì mất đi một phần bàn chân mà vợ chồng tôi đau lòng quá. Bản thân tôi, bệnh tình đã ổn định nhiều nên giờ tập trung cứu con. Cháu còn phải điều trị rất dài nên chẳng biết tới đây gia đình tôi xoay xở ở đâu nữa”, chị Nga nghẹn ngào.

Ở tuổi 17, Mạnh vẫn còn cả một tương lai phía trước. Dù mất đi một phần bàn chân, em vẫn mong có cơ hội sống tiếp. Song giờ đây, gia đình đã cạn kiệt kinh tế. Gia đình chị Nga mong cộng đồng giúp đỡ để con trai chị tiếp tục được điều trị bệnh.

Bạn đọc giúp đỡ em Nguyễn Văn Mạnh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank.

Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.293 (em Nguyễn Văn Mạnh)

Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Đinh Thị Huyền Nga (mẹ của Mạnh) theo địa chỉ: Thôn Sài Khê, xã Quốc Oai, Hà Nội. Số điện thoại: 0368116100

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