Hai mẹ con cùng mắc bệnh hiểm nghèo

Đó là hoàn cảnh đáng thương của gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hương (sinh năm 1973, trú 2/4 Đô Lương, phường Nha Trang), khi cả bà và người con trai duy nhất là em Phạm Hữu Phúc (sinh năm 2009, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi) đều mắc bệnh hiểm nghèo. Gia đình bà rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, tiếp thêm động lực để sớm vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo.

Căn nhà cấp 4 chật chội, đơn sơ của vợ chồng bà Hương nằm trong con hẻm nhỏ. Tiếp chuyện với chúng tôi bên chiếc bàn gỗ cũ, bà Hương cho biết, vợ chồng bà kết hôn từ năm 2001 nhưng mãi đến 8 năm sau mới sinh em Phúc trong niềm hạnh phúc của gia đình. Vợ chồng bà đều là lao động tự do, ông Phạm Văn Kiên (sinh năm 1973, chồng bà) làm thợ hồ, thu nhập trung bình khoảng 8 triệu đồng/tháng nhưng không thường xuyên, còn bà xin giúp việc cho một gia đình ở Khu đô thị An Viên (phường Nam Nha Trang) với tiền công mỗi tháng 5 triệu đồng. Thu nhập tuy bấp bênh nhưng vợ chồng bà vẫn không ngại khó, ngại khổ, cố gắng làm lụng mong con lớn lên được ăn học đến nơi đến chốn như bao đứa trẻ khác.

Hai mẹ con bà Nguyễn Thị Thu Hương đều mắc bệnh hiểm nghèo, rất cần sự giúp đỡ.

Tháng 11-2025, bà Hương cảm thấy mệt trong người và phát hiện bên ngực trái bị sưng tấy gây đau nhức. Đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa thăm khám, bà Hương dường như ngã khuỵu khi nhận được kết quả chẩn đoán bà bị ung thư vú và đề nghị bà chuyển viện qua Bệnh viện Ung bướu Khánh Hòa để được chữa trị kịp thời. Tuy nhiên, chi phí cho việc chữa bệnh quá cao, khoảng 250 triệu đồng và phải theo dõi tình trạng bệnh trong thời gian dài nhằm giảm nguy cơ di căn. Không biết lấy đâu ra số tiền lớn để chạy chữa, vợ chồng bà Hương chỉ biết nhờ cậy vào người thân, bà con lối xóm, vay mượn hơn 100 triệu đồng với hy vọng chữa trị tới đâu hay tới đó. Điều trị hóa trị tại bệnh viện được khoảng 10 lần, đến tháng 6-2026, bà Hương đã phải trải qua cuộc phẫu thuật vạt bỏ ngực trái nhằm tránh xâm lấn di căn. Ôm vết thương chưa lành, bà Hương càng lo lắng hơn khi thấy Phúc có biểu hiện hay mệt mỏi và đau tức lưng ngày một nặng, đúng vào dịp chuẩn bị bước vào năm học mới cuối cấp THPT. Vợ chồng bà Hương vội đưa Phúc đi khám và được bác sĩ chẩn đoán Phúc bị suy thận mạn giai đoạn 4, tăng huyết áp thứ phát và thiếu máu. Theo các bác sĩ, tình trạng bệnh của em Phúc cần phải được theo dõi trong thời gian dài nhằm hạn chế thấp nhất không để bệnh chuyển sang giai đoạn cuối, phải chạy thận, càng ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học tập của em. Nỗi lo chồng chất, gia đình bà Hương không biết xoay xở ra sao.

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hương xin liên hệ số điện thoại 0334830091 hoặc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa - Cơ sở 1: Đường A1 Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; số điện thoại: 0258.3523158; số tài khoản 0581000765262 Vietcombank Nha Trang.

Từ khi vợ ốm, con đau, ông Kiên đành phải gác lại công việc để tiện chăm sóc vợ, con; bà Hương cũng xin tạm nghỉ giúp việc một thời gian để điều trị bệnh. Bà Hương cho biết, vì thương cảm gia đình bà lâm vào cảnh kiệt quệ nên gia đình người chủ đã hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi tháng và đưa cả 2 mẹ con bà Hương đi thăm khám ở TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ phần nào chi phí thuốc men, ăn uống, đi lại trong quá trình điều trị bệnh.

Thấy hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, ngay từ nhỏ đến khi học đến cấp 3, Phúc luôn tự nhắc bản thân sẽ luôn cố gắng học tập. Qua đánh giá kết quả từng năm học ở trường, Phúc đều đạt học sinh khá, giỏi và được nhận học bổng vào năm lớp 11. Tuy đang mang trong mình bệnh tật nhưng Phúc rất chịu khó học hành và có ý chí vươn lên để theo đuổi ước mơ được bước vào cổng Trường Đại học Bách khoa hoặc Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, ngành công nghệ bán dẫn, để sau khi ra trường lập nghiệp em mong có việc làm ổn định, giúp cha mẹ giảm bớt gánh nặng lo toan cuộc sống, có điều kiện chữa trị bệnh cho mẹ và bản thân.

Nghe con trai chia sẻ về ước mơ của mình với chúng tôi, bà Hương bật khóc thương con đang đau bệnh nhưng rất ngoan và ham học. Bà Hương chia sẻ, vợ chồng bà chỉ có căn nhà nhỏ 24m2 bên nội cho là tài sản lớn nhất nhưng do nằm trong quy hoạch nên không được cấp sổ, không thể bán nhà để có tiền lo chữa trị bệnh cho 2 mẹ con cũng như trả hết nợ.

Ông Lê Quốc Nam - Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Phước Hòa 2, phường Nha Trang cho biết: “Hoàn cảnh gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hương rất khó khăn khi cả bà Hương và con trai là em Phạm Hữu Phúc đều mắc bệnh hiểm nghèo. Tuy bà Hương đã được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng 750.000 đồng dành cho đối tượng người khuyết tật nặng nhưng chi phí cho việc chữa trị bệnh ung thư của bà quá lớn, chưa kể tiền thuốc cho em Phúc chữa bệnh suy thận mạn. Do đó, địa phương rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân chung tay giúp đỡ gia đình bà Hương sớm vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo”.

T.D