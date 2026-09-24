Hai 'MC quốc dân' Quyền Linh và Anh Thơ mang Tết Trung Thu đến với các bệnh nhi ung thư

Đây là dự án cộng đồng do MC Anh Thơ, đạo diễn Đỗ Nam và những người bạn cùng thực hiện, duy trì trong 6 tháng qua. Lớp học đặc biệt này dành riêng cho các bệnh nhi ung thư, với mong muốn tạo ra một không gian để các em có thể tạm gác lại những đau đớn về thể xác, áp lực của quá trình điều trị và những ngày tháng chiến đấu với bệnh tật.

Mỗi tuần một lần, lớp học trở thành khoảng thời gian để các em được vui chơi, trò chuyện, chia sẻ và nhận thêm sự đồng hành về mặt tinh thần. Bên cạnh những giờ học kỹ năng, MC Anh Thơ cũng xây dựng nhiều hoạt động đa dạng để các em có được những khoảnh khắc vui vẻ và thư giãn.

Nhân dịp Trung Thu năm nay, chương trình được tổ chức với mong muốn mang đến cho các em những trải nghiệm vui vẻ, một không gian để giao lưu và những kỷ niệm đẹp bên bạn bè, thầy cô cùng những người đồng hành.

Tại lễ tốt nghiệp, các học viên có cơ hội thể hiện những kỹ năng đã được rèn luyện trong suốt 6 tháng. Những phần trình bày, chia sẻ và khoảnh khắc các em tự tin đứng trên sân khấu trở thành dấu mốc đặc biệt, ghi nhận sự thay đổi của từng học viên sau một hành trình học tập và rèn luyện.

MC Quyền Linh là đồng nghiệp từng có thời gian gắn bó với MC Anh Thơ trong nhiều chương trình truyền hình. Sau nhiều năm, khi được Anh Thơ ngỏ lời mời tham dự lễ tốt nghiệp, nam MC nhanh chóng nhận lời, dù thời điểm đó đang ở Hàn Quốc.

Quyền Linh dành nhiều thời gian lắng nghe những câu chuyện của các em. Nam MC nhiều lần không cầm được nước mắt trước nghị lực của các học viên và những điều các em đã trải qua. “Các con là những chiến binh phi thường, chú ước gì mình có thể gánh bớt một phần nỗi đau của các con”, MC Quyền Linh xúc động chia sẻ.

Bên cạnh Quyền Linh, Minh Gỏi Cuốn và ca sĩ Xuân Nghi cũng dành thời gian giao lưu, vui chơi và kết nối cùng các em. Sự góp mặt của những khách mời đến từ nhiều lĩnh vực giúp lễ tốt nghiệp lớp học MC Khoảnh khắc diệu kỳ có thêm những khoảnh khắc gần gũi, trẻ trung, để các học viên được thoải mái thể hiện bản thân ngoài khuôn khổ lớp học.