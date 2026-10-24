Hai máy bay huấn luyện gặp nạn ở Philippines, 4 phi công thiệt mạng

AP dẫn lời các quan chức Philippines ngày 24/10 cho biết, hai máy bay SF-260 của lực lượng không quân Philippines va chạm trên không trung khi đang bay ở độ cao thấp vào chiều ngày 23/10, sau đó rơi xuống căn cứ không quân Fernando ở thành phố Lipa, tỉnh Batangas, phía Nam Manila.

"Cả 4 phi công đều thiệt mạng trong vụ tai nạn. Không có ai trên mặt đất bị thương", giới chức trách thông tin.

Ảnh tư liệu một chiếc máy bay SF-260 của Không quân Philippines. Ảnh: Không quân Philippines/Wikimedia Commons.

Một nhân chứng nói với hãng AP rằng một trong hai chiếc máy bay này đã rơi gần doanh trại của các quân nhân tại căn cứ không quân.

Không quân Philippines cho biết họ đã tạm thời đình chỉ hoạt động của tất cả máy bay SF-260 còn lại, được mua từ Italy, trong khi cuộc điều tra về vụ tai nạn đang diễn ra.

Trước đó, vào tháng 5/2026, một máy bay SF-260 của không quân Philippines cũng đã gặp nạn ở tỉnh Benguet trong một chuyến bay huấn luyện, khiến 2 phi công thiệt mạng.

Năm 2023, máy bay SF-260 khác của không quân Philippines đã rơi xuống một cánh đồng ở tỉnh Bataan trong chuyến bay huấn luyện, khiến 2 phi công tử nạn.

Mời độc giả xem thêm video về vụ rơi máy bay ở Colombia hồi tháng 3/2026

Nguồn video: VTV