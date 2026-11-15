Hai máy bay Boeing va quệt nhau tại sân bay Mỹ

Hai máy bay va quệt nhau. Ảnh: ABC News

Theo CBS News, vụ việc khiến lực lượng chức năng phải triển khai ứng phó khẩn cấp. Các quan chức sân bay cho hay không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận trong vụ việc.

Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ Miami-Dade cho biết, hai máy bay liên quan là một chiếc Boeing 767 của UPS và một chiếc Boeing 737 của Copa Airlines.

Theo Giám đốc truyền thông Sân bay Quốc tế Miami Greg Chin, vụ va chạm xảy ra vào khoảng 21h15 giờ địa phương khi một máy bay đang hạ cánh và một máy bay chuẩn bị cất cánh. Hai máy bay va vào nhau tại điểm giao nhau của hai đường lăn.

"Không có trường hợp thương vong nào được báo cáo", ông Chin nói với CBS News Miami. Ông cho biết các máy bay đang được điều hướng sang những đường lăn khác và sự cố không ảnh hưởng đến hoạt động của sân bay.

Chuyến bay UPS 358 dự kiến khởi hành từ Miami đến thủ đô Bogota của Colombia, trong khi chuyến bay Copa Airlines 427 đang trên hành trình từ thủ đô Panama City của Panama, nơi hãng hàng không này đặt trụ sở, đến Miami.

Vụ va chạm xảy ra trong bối cảnh Sân bay Quốc tế Miami vẫn đang phải đối mặt với tình trạng chậm và hủy chuyến bay sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) bất ngờ yêu cầu tạm dừng hoạt động bay trên toàn quốc hôm 13/11.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cảnh báo sẽ cần thời gian để khôi phục hoạt động bay bình thường, trong bối cảnh các hãng hàng không phải điều chuyển máy bay và phi hành đoàn đến những địa điểm khác nhau trên cả nước.

Tuy nhiên, người đứng đầu FAA Bryan Bedford hôm 14/11 cho biết lịch trình hàng không Mỹ dự kiến trở lại bình thường vào cuối ngày hôm nay (15/11).