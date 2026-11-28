Trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24 hiển thị hình ảnh chuyến bay 2152 của hãng American Airlines (phía trên) và chuyến bay 638 cùng hãng (phía dưới) lúc va chạm. Ảnh: Flightradar24

Theo bản ghi âm các cuộc liên lạc qua vô tuyến với đài kiểm soát không lưu (do trang ATC.com thu thập), chuyến bay số hiệu 638 của American Airlines, dự kiến ​​khởi hành đến thành phố Dallas, đang chuẩn bị cất cánh vào khoảng 17h (giờ miền Đông nước Mỹ) thì phi công báo cáo rằng cánh máy bay đã va chạm với chuyến bay số hiệu 2152 cũng của hãng hàng không này. Thời điểm đó, chuyến bay số hiệu 2152 đang chuẩn bị khởi hành đến thành phố Chicago.

Phi công thông báo với các nhân viên kiểm soát không lưu: “Vâng, chúng tôi đã vượt quá vạch dừng chờ một chút, và không may cánh máy bay của chúng tôi đã va chạm với chiếc máy bay American Airlines khác ở phía sau”.

Đài kiểm soát không lưu đã yêu cầu một máy bay khác đang chuẩn bị hạ cánh tại sân bay phải hủy việc hạ cánh, đồng thời cảnh báo các chuyến bay khác đang bay đến rằng họ có thể bị chậm trễ.

FAA cho biết không có ai bị thương sau sự cố này.

Theo đoạn ghi âm từ đài kiểm soát không lưu, phần đầu cánh - bộ phận nằm ở rìa ngoài cùng của cánh máy bay và cong hướng lên trên - đã bị gãy rời khỏi một trong hai chiếc máy bay.

Một phi công báo với đài kiểm soát không lưu: “Chúng tôi thấy các mảnh vỡ ở phía bên phải... toàn bộ phần đầu cánh nằm ở đó”.

Sau khi nhân viên sân bay thu hồi phần đầu cánh bị gãy, cả hai máy bay đã di chuyển về cổng. Giới chức sân bay cho biết, các máy bay này đã được kiểm tra bởi Đội Cứu hỏa và Cứu hộ thuộc Cơ quan Quản lý Sân bay Metropolitan Washington.

American Airlines cũng cho biết, các máy bay này đã tạm ngừng khai thác để đội ngũ bảo trì của hãng kiểm tra. “Chúng tôi xin lỗi khách hàng vì sự bất tiện này và đang nỗ lực để họ tiếp tục hành trình sớm nhất có thể”, hãng cho hay.

FAA cho biết cơ quan này sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ va chạm xảy ra ngay gần Đường băng 19 - đường băng dài nhất tại sân bay Ronald Reagan Washington và cũng là một trong những đường băng tấp nập nhất cả nước.

Vào tháng 1-2025, khu vực gần sân bay này đã xảy ra vụ tai nạn hàng không thương mại gây thương vong lớn nhất tại Mỹ trong nhiều thập kỷ, khi chiếc máy bay của hãng American Airlines trong lúc chuẩn bị hạ cánh đã va chạm với 1 trực thăng của Lục quân Mỹ, khiến 67 người thiệt mạng.

Theo CNN