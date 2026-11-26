Cùng công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 26/11, CTCP Dược phẩm Cửu Long (HoSE: DCL) và CTCP HHP Global (HoSE: HHP) có văn bản giải trình về việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 18/11 đến 25/11/2026 theo yêu cầu của HoSE.

Theo giải trình, Dược phẩm Cửu Long cho rằng diễn biến giảm giá cổ phiếu DCL chịu ảnh hưởng từ xu hướng giảm của thị trường chứng khoán, khiến nhà đầu tư có tâm lý bán ra. Bên cạnh đó, theo đánh giá của doanh nghiệp, các công ty chứng khoán điều chỉnh hạn mức cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu DCL, ảnh hưởng đến tính thanh khoản của mã này.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, Dược phẩm Cửu Long cho biết toàn bộ hoạt động của công ty vẫn được triển khai bình thường theo kế hoạch kinh doanh năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua, không có hoạt động bất thường nào trong công ty có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Doanh nghiệp cũng cho biết đang tập trung thực hiện các giải pháp cải thiện kết quả kinh doanh thông qua việc tái cơ cấu chiến lược kinh doanh, đầu tư mạnh vào sản xuất, tăng cường kinh doanh các sản phẩm nhập khẩu và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu ở cả ba mảng gồm dược phẩm, thiết bị y tế và viên nang rỗng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DCL tiếp tục giảm sàn trong phiên 26/11, đóng cửa tại mức 28.600 đồng/cổ phiếu, giảm 6,84% so với phiên trước. Đây là phiên giảm sàn thứ 6 liên tiếp của mã này tính từ phiên 18/11. So với mức đóng cửa 40.950 đồng/cổ phiếu ngày 18/11, thị giá DCL đã giảm khoảng 30,16%. Trong phiên 26/11, giá trị giao dịch của cổ phiếu chỉ đạt khoảng 60 triệu đồng.

Diễn biến cổ phiếu DCL thời gian gần đây. Nguồn: SSI

Trong khi đó, HHP Global giải trình diễn biến giảm giá cổ phiếu xuất phát từ yếu tố cung cầu thị trường. Theo doanh nghiệp, thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua có những diễn biến điều chỉnh, áp lực bán gia tăng trên nhiều nhóm cổ phiếu, khiến dòng tiền giao dịch chủ yếu ở trạng thái suy yếu và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, HHP Global cho biết hoạt động sản xuất và kinh doanh cốt lõi của công ty tại hai nhà máy HHP Paper Hải Phòng và HHP Paper Phú Yên vẫn ổn định, không có biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 được công bố ngày 30/10, HHP Global ghi nhận doanh thu thuần 839,39 tỷ đồng, tăng 18,93% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 13,46 tỷ đồng, tăng 37,28%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất của doanh nghiệp đạt 2.442,54 tỷ đồng, tăng 5,23% so với cùng kỳ năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt 45,36 tỷ đồng, tăng 7,27%.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả vận hành, kiểm soát chi phí, quản trị dòng tiền và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm duy trì hoạt động ổn định.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HHP cũng tiếp tục giảm sàn trong phiên 26/11, đóng cửa tại mức 9.140 đồng/cổ phiếu, giảm 6,92% so với phiên trước. Đây là phiên giảm sàn thứ 6 liên tiếp của mã này nếu tính từ ngày 18/11. So với mức đóng cửa 13.000 đồng/cổ phiếu tại phiên 18/11, thị giá HHP đã giảm khoảng 29,69%. Thanh khoản cổ phiếu trong phiên 26/11 đạt 14,8 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 135,4 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu HHP thời gian gần đây. Nguồn: SSI