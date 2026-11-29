Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Trạm Y tế xã Hải Lựu được UBND xã quản lý. Mạng lưới y tế cơ sở ở Hải Lựu được tổ chức lại với 1 trạm chính và 4 điểm y tế, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tại 23 thôn, với quy mô dân số gần 30 nghìn người.

Bác sĩ Trạm Y tế xã Hải Lựu kiểm tra sức khỏe răng miệng, tư vấn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Hiện nay, Trạm Y tế xã có 28 cán bộ, nhân viên, trong đó có 1 Giám đốc, 3 Phó Giám đốc và 5 bác sĩ, cùng đội ngũ y sĩ, điều dưỡng. Bên cạnh đó, 23 nhân viên y tế thôn bản và 23 cộng tác viên dân số tiếp tục phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng.

Mặc dù mạng lưới được kiện toàn, song điều kiện cơ sở vật chất vẫn còn không ít khó khăn. Trụ sở chính hiện sử dụng lại cơ sở UBND xã Phương Khoan cũ, cơ sở hạ tầng còn tạm thời, diện tích và công năng các phòng khám hạn chế; trang thiết bị y tế chưa đồng bộ. Trong điều kiện nhân lực còn mỏng, cán bộ y tế vừa duy trì hoạt động khám, chữa bệnh ban đầu, vừa triển khai các chương trình y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Năm 2026, Trạm Y tế đã thực hiện gần 1000 lượt cấp thuốc miễn phí cho người dân. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97%; công tác tiêm chủng mở rộng và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em đạt 96%. Các hoạt động giám sát, phòng, chống dịch bệnh được duy trì, trong năm không ghi nhận dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Đáng chú ý, từ ngày 11/11/2026, Trạm Y tế xã chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh miễn phí cho người dân. Ngoài tổ chức khám tại các điểm y tế, các tổ công tác còn trực tiếp đến thôn, hộ gia đình để khám cho người cao tuổi, người khuyết tật, người già yếu và những trường hợp khó khăn trong đi lại. Tính đến ngày 25/11/2026, toàn xã có 23.915/29.447 người được khám sức khỏe tại nhà và các điểm y tế, đạt 81% số đối tượng thuộc diện phải khám.

Đây là hoạt động thiết thực, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, đồng thời phát hiện sớm một số bệnh lý, được tư vấn chăm sóc sức khỏe và hướng dẫn chuyển tuyến khi cần thiết.

Đồng chí Đào Thị Hương - Giám đốc Trạm Y tế xã Hải Lựu cho biết: Việc triển khai khám sức khỏe toàn dân là cơ hội để người dân được kiểm tra, đánh giá tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật. Trạm đã chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực, huy động cán bộ xuống từng thôn, đến tận nhà những trường hợp khó khăn trong đi lại. Tuy nhiên, do nhân lực, trang thiết bị còn hạn chế, trong khi địa bàn rộng, một bộ phận người dân đi làm ăn xa nên quá trình tổ chức khám vẫn gặp nhiều khó khăn.

Những người đi lại khó khăn được bác sĩ Trạm Y tế xã Hải Lựu đến tận nhà kiểm tra sức khoẻ.

Cùng với hoạt động khám, chữa bệnh, công tác y tế dự phòng được xã Hải Lựu chú trọng. Đội ngũ nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên dân số thường xuyên phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện ăn chín, uống sôi, vệ sinh cá nhân, chủ động phòng, chống các bệnh truyền nhiễm. Các chương trình tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và phòng, chống suy dinh dưỡng được duy trì theo kế hoạch.

Tại các điểm y tế, người dân được tư vấn về dinh dưỡng, theo dõi sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm. Việc tăng cường truyền thông giúp từng bước thay đổi nhận thức, hình thành thói quen chủ động kiểm tra sức khỏe thay vì chỉ đến cơ sở y tế khi đã xuất hiện triệu chứng bệnh.

Bác sĩ Trạm Y tế xã Hải Lựu kiểm tra cân nặng, góp phần đánh giá tình trạng thể chất của người dân.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Phố chia sẻ: Tôi thường xuyên đến Trạm Y tế xã để kiểm tra sức khỏe, được bác sĩ tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc bản thân. Các đợt khám sức khỏe miễn phí tại địa phương rất thiết thực, nhất là với người cao tuổi, giúp chúng tôi thuận tiện khám bệnh mà không phải đi xa.

Để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thời gian tới, xã Hải Lựu tiếp tục quan tâm củng cố mạng lưới y tế cơ sở, từng bước cải thiện cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế. Đồng thời, tăng cường phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực trong tổ chức khám, sàng lọc bệnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật dữ liệu sức khỏe người dân và phát huy vai trò của y tế thôn bản trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và nỗ lực của ngành Y tế, Hải Lựu hướng tới mục tiêu để mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu, bình đẳng và thuận lợi ngay từ cơ sở.