Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hải Lựu hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính bằng điện thoại thông minh.

Từng ngại dùng điện thoại thông minh vì không biết thao tác, chị Nguyễn Thị Nga, thôn Hòa Bình đã biết sử dụng VNeID, tra cứu thông tin và thanh toán tiền điện sau khi được đoàn viên thanh niên hướng dẫn. Cũng tại thôn Hòa Bình, đoàn viên Đỗ Duy Hoàng vừa sử dụng ứng dụng số để giải quyết công việc, hỗ trợ gia đình sản xuất, kinh doanh, vừa tham gia hướng dẫn người dân. Với người cao tuổi, anh hỗ trợ từng bước sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử. Câu chuyện cho thấy cách đưa công nghệ đến gần người dân được bắt đầu từ những việc cần làm hàng ngày.

Tại xã Hải Lựu, việc đưa kỹ năng số đến người dân có sự tham gia của Công an xã, các tổ công nghệ số cộng đồng và các đoàn thể. Việc hướng dẫn được lồng ghép trong sinh hoạt khu dân cư, sinh hoạt hội, kết hợp hỗ trợ trực tiếp. Nội dung tập trung vào sử dụng điện thoại thông minh, định danh điện tử, dịch vụ công, thanh toán, các tiện ích sức khỏe và bảo vệ thông tin cá nhân. Trong năm 2026, các tổ thanh niên tình nguyện số tại 45 thôn của xã đã hỗ trợ hàng nghìn người dân thực hiện định danh điện tử mức độ 2, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, sổ sức khỏe điện tử và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Công nghệ cũng được tuổi trẻ địa phương đưa vào giới thiệu di sản qua công trình số hóa di tích lịch sử cấp tỉnh đình Đôn Mục.

Cùng với đó, để hỗ trợ người dân, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã thành lập đội phản ứng nhanh với lực lượng nòng cốt là công chức Văn phòng UBND và đoàn viên thanh niên. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, công chức Văn phòng UBND xã cho biết: Đội phân công đoàn viên trực theo ca trong giờ hành chính, ưu tiên người già, người khuyết tật. Ngoài hướng dẫn kê khai, nộp và tra cứu hồ sơ, các thành viên còn hỗ trợ xử lý sự cố Internet, máy tính, máy in. Hoạt động hỗ trợ trực tiếp được triển khai cùng với đổi mới cách xử lý công việc của chính quyền. Theo đồng chí Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã, trong 9 tháng qua, Hải Lựu tiếp nhận 5.947 hồ sơ, đã giải quyết 5.493 hồ sơ. Hệ thống quản lý văn bản, chữ ký số và phần mềm chuyên ngành được sử dụng trong thực hiện nhiệm vụ; công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Phía sau việc giải quyết công việc trên môi trường điện tử còn là quá trình rà soát dữ liệu. Đến ngày 30/9, xã đã làm sạch 2.510/2.594 thửa đất thuộc diện cần làm sạch. Những trường hợp còn lại tiếp tục được đối chiếu, xác minh. Hồ sơ địa chính qua nhiều thời kỳ có phần rách nát, thông tin chưa thống nhất về tên tuổi, số định danh, khiến việc kiểm tra mất nhiều thời gian; dữ liệu chính xác vì thế là yêu cầu thiết thực để phục vụ tra cứu và xử lý công việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, một bộ phận người dân ít sử dụng ứng dụng sau khi được hướng dẫn, chủ yếu thao tác lúc cần làm thủ tục hành chính. Việc theo dõi khả năng vận dụng sau tuyên truyền chưa thường xuyên. Người cao tuổi còn gặp khó khăn; lực lượng hỗ trợ ở cơ sở kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, trong khi hạ tầng và kinh phí chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Từ thực tế đó, xã xác định tiếp tục hướng dẫn theo từng nhóm đối tượng, tập trung vào các tiện ích thiết yếu; nâng cao năng lực cho lực lượng hỗ trợ, bố trí nguồn lực phù hợp, đồng thời chuẩn hóa dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin.

Chuyển đổi số ở Hải Lựu được thể hiện qua sự thuận tiện trong từng công việc và khả năng tự thực hiện của người dân. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn về kỹ năng, hạ tầng và dữ liệu sẽ giúp những tiện ích số trở nên dễ sử dụng, để công nghệ thực sự phục vụ đời sống và chính quyền phục vụ người dân tốt hơn.