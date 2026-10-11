Hai Long tỏa sáng giúp Hà Nội vượt qua khủng hoảng ở V.League

Jung sắm vai người hùng của Hà Nội. Ảnh: ﻿Fanpage Hanoi FC.

Cú sút cận thành của ngoại binh Andrew Jung giúp Hà Nội giành trọn 3 điểm quý giá trước Bắc Ninh. Thầy trò HLV Harry Kewell tạm thời vượt qua áp lực ngàn cân sau 2 trận thua liên tiếp trước Công an TPHCM và SLNA. Trong khi đó, Bắc Ninh đã nỗ lực hết sức, song đội khách bất lực vì ngày thi đấu vô duyên của các tiền đạo.

Hà Nội chủ động áp đặt trận đấu từ đầu, song khát khao "giải hạn" của đội chủ nhà vấp phải bức tường thành kiên cố của các cầu thủ Bắc Ninh. Đại diện vùng Kinh Bắc chơi cực kỳ khó chịu trong thế trận phòng ngự phản công và liên tục nhồi bóng bổng cho tiền đạo cao to ở trên.

Đội khách không tử thủ cực đoan, mà chủ động giăng ra hệ thống phòng ngự khu vực kết hợp pressing đồng bộ. Khối đội hình của Bắc Ninh di chuyển kỷ luật, liên tục thu hẹp không gian và chia cắt hoàn toàn sợi dây liên lạc giữa tuyến giữa và hàng công của Hà Nội. Dẫu cầm bóng vượt trội, các pha đan lát sở trường của đội bóng áo tím liên tục đứt gãy ở 1/3 cuối sân. Các tiền đạo của Hà Nội như Văn Quyết hay Andrew Jung hoàn toàn "đói bóng" trong suốt hiệp một.

Sự bế tắc trong khâu tấn công suýt chút nữa biến thành bi kịch cho Hà Nội từ một đòn "hồi mã thương". Tận dụng đội hình dâng cao của chủ nhà, Bắc Ninh tung ra những pha chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng sắc lẹm. Phút 27, sự hớ hênh của hàng thủ buộc lão tướng Văn Quyết phải phạm lỗi trong vòng cấm. May cho Hà Nội khi Brenner Marlos ném đi cơ hội vàng trên chấm phạt đền. Sau cú "chết hụt", Hà Nội vực dậy tâm lý và cải thiện thế trận.

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Hai Long kiến tạo và Jung ghi bàn, pha bóng hoàn hảo của Hà Nội. Ảnh: Fanpage Hanoi FC.

HLV Harry Kewell thực hiện sự thay đổi người mang tính bước ngoặt ở phút 62: đưa Hai Long vào sân thay Văn Quyết. Sự cơ động, tốc độ và khả năng chơi rộng của Hai Long lập tức phá vỡ nhịp độ phòng ngự vốn đang trơn tru của đối thủ. Những pha leo biên liên tục của tiền vệ này đã kéo dãn cự ly đội hình Bắc Ninh, tạo ra khoảng trống bên cánh phải để Hà Nội có thêm ý tưởng tấn công.

Từ pha bứt tốc bên cánh phải, Hai Long tung đường căng ngang dọn cỗ, đưa bóng cắt mặt toàn bộ hàng thủ, tạo điều kiện không thể tốt hơn để Andrew Jung đệm bóng cận thành ghi bàn

Hà Nội cuối cùng cũng nếm mùi chiến thắng ở V.League mùa này. Cách thầy trò HLV Kewell vượt qua Bắc Ninh chẳng mấy thuyết phục nhưng không sao cả. Điều quan trọng với Hà Nội là họ phải thắng, giành trọn 3 điểm và cởi bỏ áp lực tâm lý. Sau đó, khi các ngoại binh vào guồng, lối chơi của đoàn quân dưới trướng Kewell sẽ khởi sắc hơn.

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