Hai Long nói 'lời gan ruột' về Xuân Son, muốn ghi bàn vào lưới Thái Lan

Hai Long cho biết, toàn đội đã phân tích kỹ đối thủ thông qua băng hình và chuẩn bị phương án phù hợp.

Hai Long thể hiện sự quyết tâm trước cuộc đối đầu với Thái Lan

“Buổi sáng nay, toàn đội cũng đã họp băng về đội tuyển Thái Lan và chắc chắn là toàn đội dành sự tôn trọng dành cho đội tuyển Thái Lan. Các cầu thủ sẽ cố gắng hết khả năng của mình để mang lại niềm vui cho người hâm mộ”, cầu thủ của Hà Nội FC nói.

Hiện Việt Nam và Thái Lan cùng có 3 điểm nhưng đội bóng "xứ chùa vàng" đang nhỉnh hơn về hiệu số. Vì vậy, Hai Long nhấn mạnh: “Mục tiêu của toàn đội sẽ là kết quả tốt nhất ở trận đấu ngày mai để có lợi thế đi tiếp vào trận chung kết”.

Theo Hai Long, sự nhuần nhuyễn và gắn kết trong lối chơi là điểm mạnh đáng chú ý của Thái Lan. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng đã dành thời gian nghiên cứu để tìm cách hóa giải đối thủ.

Đội tuyển Việt Nam tích cực tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Thái Lan

“Thái Lan là một đội bóng rất mạnh với nhiều cầu thủ tốt và có sự nhuần nhuyễn, gắn kết trong lối chơi. Nhưng đó cũng là điều mà tất cả cầu thủ và Ban huấn luyện sẽ họp băng để tìm cách để trận đấu ngày mai có thể giành một kết quả tốt trước đội tuyển Thái Lan”, tiền vệ sinh năm 2000 nhận xét.

Hai Long cũng được kỳ vọng tiếp tục tạo dấu ấn trên hàng công. Anh khẳng định sẽ tận dụng mọi cơ hội để ghi bàn: “Đương nhiên là không chỉ trận đấu Thái Lan mà tất cả các trận đấu, nếu có cơ hội thì tôi sẽ cố gắng ghi bàn cũng như đóng góp vào thành tích chung của toàn đội”.

Về sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son vì chấn thương, Hai Long thừa nhận đây là tổn thất lớn. Tuy nhiên, tiền vệ này tin rằng các đồng đội đã sẵn sàng gánh vác trách nhiệm.

“Việc thiếu vắng Xuân Son là một sự mất mát rất lớn dành cho toàn đội và toàn đội cũng rất tiếc với chấn thương của Xuân Son. Nhưng Ban huấn luyện sẽ tìm cách và sẽ có những giải pháp để đưa ra những sự thay thế cho vị trí Xuân Son để lại. Tôi nghĩ tất cả các cầu thủ đều đang sẵn sàng và chắc chắn sẽ chiến đấu thay cho Xuân Son”, Hai Long khẳng định.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan lúc 19h30 ngày 29.9 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung). Đây được xem là trận đấu then chốt đối với mục tiêu giành ngôi đầu bảng B.