Hai loại vi khuẩn xuất hiện trong các món ăn gây ngộ độc cho công nhân Công ty Scavi Huế

Đoàn cán bộ Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 nhằm điều tra nguyên nhân vụ việc.

Các vi khuẩn nói trên phát hiện trong món thịt gà bóp, xà lách bóp bò trứng, phở trộn chay, bánh cuốn chay và bún chay.

Trước đó, có 222 công nhân bị ngộ độc trong bữa ăn tập thể tại Công ty Scavi Huế. Bữa ăn do do Công ty TNHH MTV Huế Thành đảm nhận (4.060 suất ăn vào trưa 10/9 và 3.895 suất ăn vào trưa 11/9). Trường hợp xuất hiện triệu chứng sớm nhất được ghi nhận lúc 13 giờ ngày 10/9.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 và Trung tâm Y tế Phong Điền về việc điều trị bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, điều tra, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, đồng thời triển khai các biện pháp xử lý.

Theo PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế thành phố, đơn vị tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vụ việc theo quy định. Đồng thời, ngành y tế sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về an toàn thực phẩm, nhất là các biện pháp phòng ngừa ngộ độc tại bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục được tăng cường. Trong đó, chú trọng kiểm soát nguồn nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản thực phẩm, thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định.