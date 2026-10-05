Hai loài chim có tiếng kêu lớn ngang tiếng búa khoan

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Evolution đã đo tiếng kêu của 123 loài chim và tìm ra hai cái tên đặc biệt nổi bật: chim chuông họng trần (Procnias nudicollis) và seriema chân đỏ (Cariama cristata). Tiếng kêu của chúng có thể vượt mức 120 decibel, tương đương âm thanh khi đứng gần một chiếc búa khoan hoặc cưa máy đang hoạt động.

Chim chuông họng trần là một trong những loài chim có tiếng kêu lớn nhất được ghi nhận. Ảnh: João Menezes.

Nghiên cứu được thực hiện bởi nhà sinh vật học Jeff Podos tại Đại học Massachusetts Amherst và João C.T. Menezes. Đây không phải lần đầu nhóm nghiên cứu gặp một “ca sĩ” đặc biệt ồn ào trong thế giới loài chim. Năm 2019, Podos cùng các cộng sự xác định chim chuông trắng (Procnias albus) ở Amazon có tiếng kêu đạt khoảng 125 decibel. Kỷ lục này sau đó được Guinness World Records công nhận.

Lần này, thay vì chỉ tìm loài chim kêu to nhất, nhóm muốn so sánh nhiều loài để xem đặc điểm cơ thể nào có liên quan đến âm lượng.

Đo tiếng chim ngoài tự nhiên không đơn giản. Âm thanh càng đi xa càng nhỏ, vì vậy chỉ ghi lại số decibel mà không biết chính xác khoảng cách giữa chim và thiết bị đo sẽ khó cho kết quả đáng tin cậy.

Để giải quyết vấn đề, nhóm nghiên cứu sử dụng một dụng cụ khá bất ngờ: máy đo khoảng cách bằng laser thường được những người chơi golf sử dụng. Thiết bị giúp họ xác định khoảng cách tới từng con chim, trong khi máy đo âm thanh ghi lại tiếng kêu.

Podos và Menezes đã thực hiện các phép đo trên 123 loài chim tại khu vực Amherst, Mỹ và nhiều địa điểm ở Brazil. Trong số đó, 113 loài chưa từng có dữ liệu về độ lớn tiếng kêu trước đây.

Kết quả cho thấy thế giới loài chim có sự chênh lệch rất lớn về âm lượng. Một số loài chim ruồi chỉ phát ra âm thanh khoảng 64 decibel, gần với mức của một cuộc trò chuyện bình thường.

Trong khi tiếng kêu của chim chuông họng trần và seriema chân đỏ vượt 120 decibel.

Seriema chân đỏ cũng có thể tạo ra tiếng kêu vượt mức 120 decibel.

Khi so sánh đặc điểm cơ thể, các nhà khoa học nhận thấy những loài kêu lớn thường có kích thước cơ thể lớn hơn. Chúng cũng sở hữu hệ cơ phát triển, có thể giúp nén lượng không khí lớn trước khi tạo ra âm thanh.

Một đặc điểm khác là khả năng há mỏ rộng. Nhóm nghiên cứu cho rằng chiếc mỏ mở rộng có thể giúp âm thanh phát ra mạnh hơn, phần nào giống cách phần loa rộng của kèn trumpet hỗ trợ khuếch đại âm thanh.

Tuy nhiên, vì sao các loài chim lại tiến hóa để kêu lớn đến vậy vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.

Ban đầu, nhóm nghiên cứu cho rằng những loài kêu lớn nhất có thể thường sống trong rừng rậm, bay kém và có nhiều bạn tình. Một tiếng kêu mạnh về lý thuyết sẽ giúp chúng truyền tín hiệu đi xa hơn khi khó di chuyển hoặc cần thu hút bạn tình.

Nhưng dữ liệu từ 123 loài không cho thấy mối liên hệ đủ rõ để khẳng định giả thuyết này.

Nhóm nghiên cứu cho rằng cần thu thập dữ liệu từ nhiều loài hơn để hiểu lý do tiếng kêu cực lớn xuất hiện trong quá trình tiến hóa.