Ảnh minh họa: RYG

Theo công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 25/11, ông Đinh Việt Anh, Chủ tịch HĐQT kiêm thành viên Ủy ban Kiểm toán CTCP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (Royal Invest, HoSE: RYG), đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu RYG nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân.

Hiện ông Việt Anh nắm giữ 22,46% vốn điều lệ doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất giao dịch, tỷ lệ sở hữu dự kiến tăng lên 24,61%.

Cũng theo thông báo được công bố trên HoSE, bà Nguyễn Thị Kim Loan, Kế toán trưởng, người được ủy quyền công bố thông tin, người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty, đăng ký mua thêm 1,5 triệu cổ phiếu RYG. Giao dịch dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu của bà từ 0,86% lên 3,01%.

Cả hai giao dịch dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 30/11 đến ngày 23/12/2026, thông qua phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh. Nếu hoàn tất, tổng lượng cổ phiếu hai lãnh đạo mua thêm tương đương khoảng 4,3% số cổ phiếu đang lưu hành của Royal Invest.

Tạm tính theo thị giá RYG chốt phiên 25/11 ở mức 6.690 đồng/cổ phiếu, mỗi lãnh đạo cần chi khoảng 10 tỷ đồng để mua đủ số cổ phiếu đăng ký. Tổng giá trị hai giao dịch ước tính khoảng 20,07 tỷ đồng. Đây là mức tính theo thị giá tại thời điểm đóng cửa, giá trị thực tế có thể thay đổi tùy mức giá giao dịch khi thực hiện.

Động thái đăng ký mua của hai lãnh đạo diễn ra sau khi Royal Invest hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu vào tháng 10 vừa qua.

Cụ thể, doanh nghiệp đăng ký chào bán 22,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng kế hoạch huy động 225 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo kết quả công bố ngày 25/10, Royal Invest chỉ phân phối thành công 75,3% lượng cổ phiếu đăng ký, còn lại 24,7% không được phân phối hết.

Qua đợt phát hành, doanh nghiệp thu về 169,5 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí phát hành, số tiền thu ròng đạt gần 169,2 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 55,8 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu.

Đợt chào bán giúp vốn điều lệ Royal Invest tăng từ khoảng 526,5 tỷ đồng lên 696 tỷ đồng, tương ứng mức tăng hơn 32%.