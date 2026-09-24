Hai lãnh đạo công ty sữa: Thay đổi công thức để giảm chi phí, tăng lợi nhuận

Sản xuất hơn 187.000 lon, hộp sữa giả, hưởng lợi hơn 39,5 ti đồng

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về nhiều tội danh, gồm: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Môi giới hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hội đồng xét xử do Thẩm phán Nguyễn Thanh Nhã làm Chủ tọa phiên tòa.

Trong số 29 bị cáo, Vũ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại xã Thanh Oai, Hà Nội; nơi ở tại Khu đô thị mới Phú Lương, phường Hà Đông, Hà Nội), cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, Giám đốc Công ty Dược Quốc tế; và Hoàng Mạnh Hà (SN 1979, trú tại Tòa nhà CT3, The Pride, Khu đô thị An Hưng, phường Hà Đông, Hà Nội), cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, cùng bị truy tố về 3 tội danh: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Đặng Trung Kiên (SN 1988, trú tại Tòa M2, chung cư MIPEC, phường Kiến Hưng, Hà Nội), Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, bị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2019 đến năm 2025, nhận thấy việc sản xuất, kinh doanh sữa mang lại lợi nhuận lớn, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà đã đứng tên hoặc nhờ người khác đứng tên thành lập 9 công ty hoạt động độc lập trên địa bàn TP Hà Nội để sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, trong đó có các sản phẩm sữa dành cho bà bầu, người già, trẻ em...

Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trong đó, hai bị cáo Cường, Hà trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood - chuyên sản xuất. Nhà máy sản xuất được đặt tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (cũ), Hà Nội.

7 công ty còn lại, gồm: Công ty Nasaka Á Châu, Công ty WinCT, Công ty Safaco, Công ty Dược quốc tế, Công ty Darifa, Công ty Phúc An Khang và Công ty Long Khang là các công ty thương mại, có nhiệm vụ nhập sản phẩm từ các công ty sản xuất để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Đặng Trung Kiên (Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) được giao phụ trách hành chính và hoạt động công bố sản phẩm tại cơ quan chức năng. Bị cáo Hồ Sỹ Ý (quản lý nhà máy, phụ trách sản xuất Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) được giao phụ trách xây dựng công thức và điều hành hoạt động sản xuất.

Trong quá trình sản xuất, Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà, Đặng Trung Kiên và Hồ Sỹ Ý đã bàn bạc, thống nhất việc thay thế một số nguyên liệu trong công thức sản xuất.

Quang cảnh phiên tòa.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021 đến tháng 4/2025, Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood đã sản xuất hơn 187.000 lon, hộp sữa thuộc 426 mẫu sản phẩm, tương ứng 255 nhãn sản phẩm là hàng giả.

Số sản phẩm này được bán cho 7 công ty thương mại hơn 170.000 lon, hộp, với doanh thu hơn 17,9 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 11 tỉ đồng. Sau khi nhập hàng, 7 công ty thương mại tiếp tục bán ra thị trường hơn 159.000 lon, hộp, thu hơn 44,2 tỉ đồng và thu lợi bất chính hơn 28,4 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, giá trị hơn 187.000 lon, hộp của 426 sản phẩm được xác định là hàng giả do Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood sản xuất là hơn 54,3 tỉ đồng, tính theo giá bán ra thị trường. Tổng số tiền thu lợi bất chính của 9 công ty do Vũ Mạnh Cường quản lý là hơn 39,5 tỉ đồng.

Thay đổi công thức để giảm chi phí, tăng lợi nhuận

Chiều 23/9, tại phiên tòa, khi HĐXX xét hỏi về lý do điều chỉnh, thay thế nguyên liệu làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng sản phẩm, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà đều khai rằng bản thân “không được đào tạo chuyên sâu”, không có chuyên môn, nghiệp vụ về ngành sữa.

Bị cáo Vũ Mạnh Cường khai báo trước tòa.

Hai bị cáo cho biết đã giao toàn bộ công tác nghiên cứu, xây dựng công thức phối trộn nguyên liệu và quản lý kỹ thuật tại nhà máy cho Hồ Sỹ Ý, người quản lý nhà máy và phụ trách sản xuất của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.

Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà khai, với vai trò lãnh đạo doanh nghiệp, hai bị cáo chỉ “điều hành chung”, còn công việc chuyên môn được giao cho người phụ trách.

Tuy nhiên, trước phần trả lời này, Chủ tọa phiên tòa đặt vấn đề: Tất nhiên ai làm việc người đó, nhưng chiến lược bớt xén này do ai đưa ra? Nhà máy hàng trăm công nhân có ai bị xét xử không? Bởi vì họ không quyết định việc sản xuất!.

Trước câu hỏi của HĐXX, Vũ Mạnh Cường nhiều lần im lặng, phải đến khi Chủ tọa phiên tòa nhắc “có trả lời được không?”, bị cáo Cường mới thừa nhận việc thay đổi các thành phần trong quá trình sản xuất có sự bàn bạc của 4 người gồm Cường, Hà, Kiên và Ý.

Cường và Hà cũng thừa nhận mục đích của việc điều chỉnh nguyên liệu là giảm tối đa chi phí đầu vào, hạ giá thành sản xuất, qua đó tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Bị cáo Hoàng Mạnh Hà khai báo trước tòa.

Hai bị cáo xác nhận các số liệu nêu trong cáo trạng. Theo lời khai, trong thời gian hoạt động, hai nhà máy đã xuất xưởng tổng cộng 187.025 lon, hộp sữa giả. Số hàng này sau đó được chuyển cho 7 công ty thương mại cùng hệ thống để phân phối ra thị trường, mang lại tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 39,5 tỉ đồng. Trong đó, Vũ Mạnh Cường khai được chia 19,2 tỉ đồng, còn Hoàng Mạnh Hà được chia 12,9 tỉ đồng.

Khai đưa 150.000 USD để “lo công việc”

Khai báo trước HĐXX, bị cáo Vũ Mạnh Cường cho biết sau khi hàng hóa bị cơ quan Công an bắt giữ, Hoàng Mạnh Hà gọi điện cho Cường để bàn bạc cách xử lý, tìm cách lo lót nhằm tránh bị xử lý hình sự.

Theo lời khai của Cường, Hà bảo bị cáo đi mua 150.000 USD để “lo công việc”, đồng thời thông qua Khải để nhờ xử lý… Cường khai ban đầu không biết Quân, chỉ nghe Hà nhắc đến Khải.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trong khi đó, Hoàng Mạnh Hà khai đã quen Khải từ trước do từng làm việc với nhau trong một lĩnh vực khác. Hà cho biết ngoài việc biết Khải làm bác sĩ, bị cáo còn biết người này có nhiều mối quan hệ nên sau khi bị cơ quan Công an kiểm tra, thu giữ hàng hóa, Hà đã gọi điện nhờ Khải giúp đỡ. Sau cuộc điện thoại, Khải nói có thể giúp được nên Hà gọi cho Cường để bàn bạc.

Hoàng Mạnh Hà khai ban đầu đưa 30.000 USD. Vài ngày sau, Khải gọi điện yêu cầu đưa thêm 120.000 USD. Cả hai lần, Hà đều liên hệ với Khải rồi thực hiện theo hướng dẫn để đưa tiền cho một người ngồi trên ô tô màu trắng đỗ trước cửa nhà Khải.

Theo lời khai của Hà, bị cáo mở cửa xe, để tiền vào trong xe rồi rời đi. Cả hai lần đưa tiền đều được thực hiện theo cách này.

Khi HĐXX hỏi về nội dung cáo trạng của VKSND tối cao truy tố bị cáo về 3 tội danh, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà đều cho biết không có ý kiến gì. Hai bị cáo đồng thời xác nhận nội dung cáo trạng và các tội danh mà VKSND tối cao truy tố đối với mình là đúng.