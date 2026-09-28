Hai lãnh đạo công ty sản xuất sữa giả cùng bị tuyên phạt 30 năm tù

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, chiều muộn 28/9, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với 29 bị cáo trong vụ sản xuất, buôn bán 426 lô sữa giả trị giá hơn 54 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) và Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood), mỗi bị cáo 30 năm tù về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh (cựu Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ) bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên án các bị cáo chiều 28/9.

Bị cáo Bùi Quốc Hưng (cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ) bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến hành vi nhận 3,5 tỷ đồng lừa “chạy án” cho lãnh đạo hai công ty sản xuất sữa giả.

25 bị cáo còn lại tùy theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ 3 năm tù đến 21 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” hoặc tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2019 đến năm 2025, hai bị cáo Cường và Hà thành lập nhiều công ty và trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty khác.

Các bị cáo nghe tuyên án chiều 28/9.

Thông qua Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty do Cường thành lập, Cường cùng các bị cáo trong đường dây đã trao đổi, thống nhất thành lập và chỉ đạo cấp dưới thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ làm thủ tục đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm, thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất.

Từ đó, các bị cáo này sản xuất số lượng sản phẩm lớn phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, trong đó, có 426 lô sản phẩm sữa được kết luận là hàng giả có giá trị trên 54 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp số tiền trên 39,5 tỷ đồng.

Để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ thuế, từ năm 2019 đến năm 2024, Cường trao đổi, thống nhất với các cổ đông, đồng thời phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên hai hệ thống sổ sách kế toán.

Bị cáo Vũ Mạnh Cường.

Tổng doanh thu thực tế của 9 công ty do Cường và đồng phạm điều hành là 1.177 tỷ đồng, trong đó doanh thu kê khai thuế là 115 tỷ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là 1.061 tỷ đồng. Hành vi này gây thiệt hại về thuế cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền là 106 tỷ đồng, thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng giả là 100 tỷ đồng.

Cường còn bị cáo buộc thông qua các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ và có khả năng kết nối với người có chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật để được tạo điều kiện trong việc đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm tại Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ).

Bị cáo Hoàng Mạnh Hà.

Khi hành vi phạm tội bị phát hiện, Cường và đồng phạm đã tìm cách kết nối, đưa tiền để nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện để giúp cho Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood không bị xử lý hình sự...

Theo đó, bị cáo Bùi Quốc Hưng bị cáo buộc biết rõ hành vi nhận tiền để tác động đến người có thẩm quyền là trái pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo Hưng được Nguyễn Văn Hòa (cựu Giám đốc một chi nhánh ngân hàng) và Nguyễn Văn Quân (Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư xây dựng Bắc Á) đề nghị giúp cho Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood không bị xử lý hình sự, do đang bị kiểm tra, thu giữ sản phẩm sữa.