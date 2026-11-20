Thăm khám bệnh nhi T.N.X (6 tuổi quê Tây Ninh) bị rắn độc cắn sau nhập viện (ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Ngày 20/11, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Đức Hòa (Tây Ninh) cho biết vừa cấp cứu bệnh nhi bị rắn độc cắn vào mu bàn chân trái (rắn có đầu hình tam giác, đặc điểm giống rắn lục đuôi đỏ).

Khi gia đình đưa bệnh nhi (6 tuổi, quê Tây Ninh) đến bệnh viện thì tình trạng bàn chân trái đã bị sưng nề nghiêm trọng. Bệnh nhi được bác sĩ nhanh chóng đánh giá lâm sàng, theo dõi sát sao và chỉ định điều trị bằng huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu.

Sau đợt truyền huyết thanh đầu tiên, tổn thương sưng nề vẫn còn tiến triển nhiều, các bác sĩ tiếp tục chỉ định truyền huyết thanh đợt thứ hai. Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời và điều trị đúng phác đồ y khoa, sức khỏe bé cải thiện tốt, vết sưng giảm dần và bé đã được xuất viện sau 6 ngày điều trị.

Bệnh nhi đã được xuất viện sau 6 ngày điều trị (ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Theo Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Đức Hòa, với nhóm rắn lục, người bị cắn có thể xuất hiện tình trạng đau, sưng nề, bầm tím, phồng rộp và xuất huyết tại vùng tổn thương; một số trường hợp có thể gặp rối loạn đông máu. Trong khi đó, nọc độc của một số loài rắn khác có thể tác động lên hệ thần kinh, gây sụp mi, nhìn đôi, yếu liệt cơ, khó nuốt và nguy cơ suy hô hấp.

Các dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý sau khi bị rắn cắn gồm: vùng vết cắn đau và sưng nề tăng dần, bầm tím hoặc chảy máu bất thường, chảy máu chân răng, chảy máu mũi, tiểu máu, chóng mặt, nôn ói, mệt lả, sụp mí, khó nuốt hoặc khó thở.

Hiện nay, huyết thanh kháng nọc rắn là phương pháp điều trị đặc hiệu, đóng vai trò quan trọng trong xử trí các trường hợp nhiễm độc do rắn cắn.