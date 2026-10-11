Hai lần tiêm thuốc độc vẫn sống, nữ tử tù Mỹ trở lại nhà giam

Nữ tử tù Mỹ Christa Pike. Ảnh: Tennessee Department of Corrections.

Christa Pike, tử tù tại bang Tennessee (Mỹ) sống sót sau khi bị tiêm thuốc độc hai lần trong vụ hành quyết bất thành hồi tháng trước, đã xuất viện và trở lại nhà tù, theo các luật sư của cô, CBS News đưa tin.

Pike được chuyển về Trung tâm Cải huấn và Phục hồi chức năng Deborah K. Johnson ở Nashville, nơi cô bị giam giữ trước khi kế hoạch hành quyết ngày 30/9 được triển khai.

“Christa Pike đã xuất viện và hiện trở lại Trung tâm Cải huấn và Phục hồi chức năng Deborah K. Johnson, nơi cô bị giam giữ hơn 30 năm qua”, các luật sư Stephen Ferrell, Luke Ihnen, Randy Spivey và Kelly Gleason cho biết trong tuyên bố hôm 10/10. “Cô ấy biết ơn lực lượng ứng cứu đầu tiên và đội ngũ y tế đã chăm sóc mình trong hoàn cảnh đặc biệt này. Cô vẫn tiếp tục được điều trị tại nhà tù, và chúng tôi sẽ theo dõi quá trình hồi phục của cô”.

Pike, 50 tuổi, đã được tiêm hai liều thuốc độc trong nỗ lực hành quyết. Tuy nhiên, ngay sau khi quy trình thất bại, nhóm luật sư xác nhận trong diễn biến chưa từng có tiền lệ rằng cô vẫn còn sống và phải nhập viện.

Một nhân chứng có mặt với tư cách đại diện truyền thông cho biết, khoảng một giờ sau khi quy trình bắt đầu, người này vẫn nghe thấy Pike ngáy to. Sau đó, cô được đưa bằng xe cứu thương đến một bệnh viện trong khu vực.

Hôm 6/10, các luật sư cho biết Pike đã tỉnh lại và có thể nói chuyện khi nằm trên giường bệnh.

Đến ngày 7/10, cô bắt đầu “tập đi những bước ngắn” với sự hỗ trợ. Một ngày sau, nhóm luật sư thông báo Pike đã có thêm tiến triển, có thể đi lại “với một chút trợ giúp”. Hai cánh tay của cô đang hồi phục, dần lấy lại khả năng vận động và sức mạnh. Các luật sư cũng cho biết phổi của Pike đã ổn định và cô bắt đầu ăn uống theo chế độ thông thường.

Bà Christa Pike, nữ tử tù sống sót sau vụ hành quyết bất thành bằng hình thức tiêm thuốc độc, đã bị đưa trở lại nhà tù. Ảnh: Reuters.

Theo Trung tâm Thông tin về Án tử hình (Death Penalty Information Center), Pike bị kết tội sát hại dã man bạn học Colleen Slemmer, 19 tuổi, vào năm 1995. Hồ sơ tòa án cho thấy khi đó Pike mới 18 tuổi. Cô cùng bạn trai và một người bạn tra tấn rồi giết Slemmer trong khu vực rừng cây thuộc khuôn viên Đại học Tennessee. Nạn nhân bị tấn công bằng dao phay và dao rọc giấy trong khoảng thời gian có thể kéo dài tới một giờ.

Kế hoạch hành quyết Pike vẫn được tiến hành sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực khẩn cấp nhằm ngăn chặn. Nếu vụ hành quyết diễn ra theo dự kiến, cô sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên bị tử hình tại Tennessee kể từ năm 1820.

Hiện vẫn chưa rõ các cơ quan chức năng sẽ xử lý vụ việc và số phận pháp lý của Pike ra sao.

Hôm 6/10, các luật sư của Pike tham dự phiên điều trần khẩn cấp tại tòa án hạt Davidson. Tại đây, họ đề nghị và được chấp thuận yêu cầu buộc cơ quan cải huấn Tennessee bảo toàn hồ sơ cùng các bằng chứng liên quan đến quy trình tiêm thuốc độc thất bại.

Nhóm luật sư tiếp tục kêu gọi Thống đốc Tennessee Bill Lee giảm án tử hình của Pike xuống tù chung thân không được ân xá. Theo họ, việc chuyển án như vậy sẽ ngăn bang này tìm cách hành quyết cô lần thứ hai. Các luật sư cho biết đây là hướng xử lý thường thấy trong những trường hợp tù nhân sống sót sau một vụ hành quyết thất bại.

“Bang chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào rằng bà Pike sẽ không phải đối mặt với một vụ hành quyết khác trong tương lai”, Luke Ihnen, một trong những luật sư của Pike, phát biểu tại phiên tòa hôm 8/10.