Bác sĩ chuyên khoa II Võ Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương luôn quan tâm và động viên Tùng trong quá trình điều trị. (Ảnh: BV cung cấp)

Bằng nỗ lực của các y, bác sĩ, sự đồng hành của gia đình và những người hiến bạch cầu hạt không quen biết, chàng trai trẻ đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, từng bước trở lại cuộc sống.

Biến chứng sau ghép và quyết định ghép cứu vãn

Tháng 6/2023, Hà Hoàng Tùng nhận thấy những hạch bất thường xuất hiện ở vùng cổ và bẹn. Gia đình đưa em đi khám tại nhiều cơ sở y tế. Kết quả chẩn đoán tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương xác định Tùng mắc ung thư hạch. Để có thêm thông tin, gia đình tiếp tục đưa em sang Singapore kiểm tra.

Ở tuổi 19, Tùng đang chờ ngày lên đường du học. Những dự định về tương lai bất ngờ phải gác lại khi em và gia đình đối diện với chẩn đoán ung thư.

Anh Hà Mạnh Hùng, bố của Tùng, nhớ lại: “Thời điểm cháu phát hiện ra bệnh là lúc cháu đang đợi để đi du học. Lúc đó, cả gia đình suy sụp và mất hết hy vọng, chúng tôi không dám nghĩ đến có biện pháp nào có thể điều trị cho cháu được”.

Sau khi cân nhắc, gia đình quyết định đưa Tùng trở về Việt Nam, đặt niềm tin vào các bác sĩ Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương. Sau quá trình điều trị hóa chất, bệnh đạt lui hoàn toàn. Năm 2024, Tùng được tư vấn và chỉ định ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài, với hy vọng kiểm soát bệnh và mở ra cơ hội sống lâu dài. Tuy nhiên, chặng đường phía trước khó khăn hơn nhiều so với những gì gia đình hình dung.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Võ Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, sau lần ghép đầu tiên, Tùng gặp hàng loạt biến chứng nghiêm trọng như sốt cao kéo dài, loét hậu môn, giảm bạch cầu hạt sâu và nhiễm khuẩn huyết.

Đặc biệt, hơn 20 ngày sau ghép, kết quả xét nghiệm chimerism tủy xương cho thấy tỷ lệ tế bào có nguồn gốc từ người cho là 0%. Điều này đồng nghĩa với việc Tùng đối mặt với tình trạng thải ghép lần thứ nhất.

Tùng đã trải qua hành trình 2 lần ghép tế bào gốc. (Ảnh: BV cung cấp)

Tình trạng giảm bạch cầu hạt kéo dài khiến khả năng chống đỡ nhiễm trùng của cơ thể suy giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, nhiễm khuẩn huyết và nhiễm khuẩn vùng hậu môn diễn biến nặng, không thể can thiệp ngoại khoa.

Trước tình thế này, các bác sĩ quyết định truyền khối bạch cầu hạt nhằm hỗ trợ kiểm soát nhiễm trùng trong thời gian người bệnh chưa thể phục hồi bạch cầu tự thân. Biện pháp này được phối hợp với điều trị kháng sinh và các thuốc kháng nhiễm trùng tích cực, tạo điều kiện để Tùng tiếp tục được điều trị ghép cứu vãn.

Để có đủ nguồn bạch cầu hạt phục vụ điều trị, Viện đã huy động nhiều người tham gia hiến. Không chỉ có bạn bè, người thân của Tùng, một số người hoàn toàn xa lạ cũng sẵn sàng chung tay.

Trong số đó có anh Phạm Việt Anh (Hà Đông, Hà Nội). Dù không quen biết gia đình người bệnh, anh vẫn 3 lần đến hiến bạch cầu hạt cho Tùng.

“Hiến bạch cầu hạt khác với hiến máu hay tiểu cầu, tôi phải nằm ít nhất là 3 tiếng. Quá trình hiến với tôi cũng là một thử thách, nhưng nghĩ đến người bệnh thì sự khó chịu ấy không còn quan trọng nữa”, anh Việt Anh chia sẻ.

Những đơn vị bạch cầu hạt được hiến tặng đã góp phần hỗ trợ quá trình điều trị nhiễm trùng cho Tùng trong thời điểm đặc biệt khó khăn.

Trong những ngày nằm phòng ghép, sức khỏe suy kiệt, sốt rét liên tục, rối loạn tiêu hóa và chán ăn khiến tinh thần Tùng nhiều lúc gần như sụp đổ. Nỗi nhớ nhà, sự thất vọng khi lần ghép đầu tiên không đạt kết quả như mong đợi càng khiến chàng trai trẻ thêm áp lực.

Tùng nhớ lại lời động viên của bác sĩ chuyên khoa II Võ Thị Thanh Bình trong thời điểm em mất dần hy vọng: “Không sao, cứ ghép thêm lần nữa, miễn là mình không bỏ cuộc là được”.

“Đó là câu nói em nhớ nhất và cũng là động lực để em vực dậy một lần nữa”, Tùng chia sẻ.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, các bác sĩ tiếp tục triển khai điều trị tích cực, phối hợp kháng sinh phổ rộng, thuốc kháng nấm, kháng virus và quyết định truyền khối bạch cầu hạt từ bố ruột của Tùng, người có chỉ số hòa hợp HLA 8/10, nhằm hỗ trợ kiểm soát tình trạng nhiễm trùng nặng.

Bốn tuần sau lần ghép đầu tiên, Tùng bước vào ca ghép tế bào gốc cứu vãn lần thứ hai. Đây tiếp tục là một cuộc chạy đua căng thẳng khi người bệnh phải trải qua giai đoạn suy tủy kéo dài.

Trở lại cuộc sống sau gần 3 tháng trong phòng ghép

Những ngày tiếp theo là khoảng thời gian căng thẳng đối với cả người bệnh, gia đình và đội ngũ điều trị. Các bác sĩ Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương kiên trì theo dõi, xử trí biến chứng; đồng thời phối hợp với bác sĩ Phạm Phúc Khánh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trong quá trình điều trị.

Gia đình Tùng cũng gần như chuyển vào bệnh viện để đồng hành cùng con. Anh Hà Mạnh Hùng cho biết, trong thời điểm con gặp biến chứng sau ghép, điều khiến gia đình vững tin là sự tận tâm và kiên trì của các y, bác sĩ.

Gia đình và các thầy thuốc vẫn luôn đồng hành với Tùng trong hành trình điều trị bệnh. (Ảnh: BV cung cấp)

Sau nhiều ngày chờ đợi, tín hiệu tích cực xuất hiện. Đến ngày thứ 20 sau lần ghép thứ hai, bạch cầu của Tùng bắt đầu hồi phục. Hai ngày sau, chỉ số tiểu cầu cũng phục hồi, đánh dấu kết quả khả quan của ca ghép cứu vãn.

Sau gần 3 tháng điều trị căng thẳng trong phòng ghép, Tùng dần vượt qua giai đoạn nguy hiểm và được xuất viện. Từ một chàng trai trẻ phải đối diện với nguy cơ không thể tiếp tục hành trình phía trước, em đã có cơ hội trở lại với những dự định còn dang dở.

“Đối với em, ghép tế bào gốc không chỉ là một phương pháp điều trị mà còn là một cơ hội quý giá để em có thể tiếp tục sống, tiếp tục những dự định còn dang dở và đồng hành cùng những người em yêu thương”, Tùng nói.

Hơn hai năm sau chặng đường điều trị đầy thử thách, sức khỏe của Tùng hiện đã ổn định, sinh hoạt dần trở lại bình thường. Em đã hoàn thành chứng chỉ tiếng Đức trình độ B2 và đang chuẩn bị các thủ tục sang Đức du học, tiếp tục thực hiện ước mơ từng phải tạm gác lại vì bệnh tật.

Ngày 25/11/2026, tại Lễ kỷ niệm 20 năm ghép tế bào gốc tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Tùng đã cất cao tiếng hát tri ân các y, bác sĩ, gia đình và những người đã giúp em vượt qua thời khắc khó khăn nhất.

Hà Hoàng Tùng cất cao tiếng hát tri ân các y, bác sĩ, gia đình và cộng đồng trong Lễ Kỷ niệm 20 năm ghép tế bào gốc tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương. (Ảnh: BV cung cấp)

Tùng hiểu rằng, để có thể trở lại cuộc sống bình thường, em đã nhận được sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ, sự phối hợp của nhiều chuyên ngành và đặc biệt là sự sẻ chia từ cộng đồng. Những người hiến bạch cầu hạt, dù có người chưa từng quen biết em, đã góp thêm cơ hội để Tùng vượt qua thời khắc sinh tử. Chính sự tận tâm và những tấm lòng nhân ái ấy đã tiếp sức, giúp em có thể viết tiếp những ước mơ còn dang dở của tuổi trẻ.