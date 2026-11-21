Lê Văn Lợi “tái xuất” đầy ấn tượng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Trinh Judo

Sau trận đấu cuối cùng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Lê Văn Lợi đã nôn khan vì kiệt sức. Nhắc lại chuyện ấy, võ sĩ 32 tuổi của Thanh Hóa trả lời mộc mạc như thường ngày: “Nó kinh khủng lắm”.

Bốn năm gần như không thi đấu là quãng thời gian đủ dài để một VĐV đánh mất nhiều thứ, từ thể lực, cảm giác thi đấu đến khả năng thích nghi với cường độ vận động. Với Lợi, những khó khăn ấy còn lớn hơn khi anh đã hai lần trải qua chấn thương đứt dây chằng.

Thế nhưng, tại Đại hội năm nay, anh vẫn bước lên thảm đấu, đối diện với những đối thủ trẻ hơn, sung sức hơn và khép lại cuộc tranh tài bằng tấm HCĐ hạng cân dưới 90 kg nam cùng HCB đồng đội nam lớn.

Lê Văn Lợi (áo xanh) - VĐV nhiều tuổi nhất của Judo Thanh Hóa góp công mang về 1 HCB đồng đội và 1 HCĐ cá nhân. Ảnh: Trinh Judo

Khi được hỏi sau bốn năm gần như không tập luyện để thi đấu, anh lấy gì để bước vào những cuộc tranh tài ấy, Lợi trả lời: “Bằng đam mê, và cho các em VĐV trẻ thấy sự quyết tâm của tôi với nghề đã chọn”.

Rồi anh nói thêm: “Đã vào sân, dù thắng hay thua cũng phải thể hiện và chiến đấu bằng tất cả những gì đang có”.

Đó có lẽ là cách ngắn gọn nhất để lý giải màn trở lại của Lê Văn Lợi.

Bốn năm qua, Lê Văn Lợi chủ yếu hỗ trợ công tác “uốn nắn” các VĐV trẻ.

Năm 2017, Lợi lần đầu bị đứt dây chằng. Chấn thương khiến chàng trai 23 tuổi khi đó không thể tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018.

Bốn năm sau, khi chuẩn bị bước vào Đại hội năm 2022, thử thách một lần nữa xuất hiện. Chỉ hai tuần trước giải đấu, Lợi tiếp tục bị đứt dây chằng lần thứ hai. Dù vậy, anh vẫn quyết định nén đau thi đấu và giành được tấm HCĐ.

Nếu chỉ nhìn vào kết quả, đó là một thành tích đáng ghi nhận. Nhưng ít ai hình dung được những gì võ sĩ Thanh Hóa phải trải qua phía sau hai lần chấn thương nghiêm trọng ấy.

“Tập phục hồi là khổ nhất. Mỗi lần như vậy, một mình tôi tự tập phục hồi cả gần một năm trời”, Lợi kể.

Gần hai năm trong quãng đời của một VĐV được dành cho việc phục hồi sau chấn thương. Không phải những buổi tập hướng đến một giải đấu cụ thể, mà trước hết là hành trình để cơ thể có thể vận động trở lại.

Từng ngày, song song với việc hỗ trợ đàn em, Lê Văn Lợi vẫn miệt mài nỗ lực tự tập luyện để duy trì phong độ, kỹ chiến thuật.

Sau Đại hội năm 2022, Lợi gần như rời xa các cuộc tranh tài. Anh chuyển sang hỗ trợ ban huấn luyện, dành thời gian hướng dẫn những VĐV trẻ.

Bốn năm trôi qua, khi Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đến gần, anh lại có mặt trong danh sách thi đấu.

HLV trưởng Judo Thanh Hóa Bùi Thị Hòa thừa nhận, thành tích của Lợi tại Đại hội lần này đã vượt ngoài kỳ vọng ban đầu của Ban huấn luyện.

“Tôi thực sự tự hào và xúc động trước những gì Lợi đã làm được tại Đại hội lần này. Việc Lợi trở lại thảm đấu đã là một nỗ lực rất lớn”, bà Hòa chia sẻ.

HLV trưởng Bùi Hoà (thứ 2 từ phải sang trái) tự hào về những nỗ lực của VĐV Lê Văn Lợi (phải),

Bản thân Lợi cũng thừa nhận không có sự chuẩn bị tốt cho lần trở lại này. “Tôi không có sự chuẩn bị tốt để thi đấu, nhưng tinh thần, trách nhiệm, kinh nghiệm thì luôn hết mình”, anh nói.

Kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm giúp Lợi tiếp tục cạnh tranh trên thảm đấu. Tuy nhiên, những chấn thương cũ vẫn để lại nỗi e ngại mà anh chưa thể hoàn toàn vượt qua.

Đó là các tình huống newaza – nhóm kỹ thuật chiến đấu dưới đất trong Judo, bao gồm những đòn khống chế, siết và khóa khớp.

Với một võ sĩ từng hai lần đứt dây chằng, những pha tranh chấp ở tư thế này luôn tiềm ẩn rủi ro. Lợi không giấu chuyện bản thân vẫn còn ám ảnh khi phải thực hiện các kỹ thuật ấy.

Lê Văn Lợi thi đấu đầy quyết tâm ở kỳ Đại hội thứ hai trong sự nghiệp. Ảnh: Kiệt Judo

Trong trận bán kết cá nhân hạng cân dưới 90 kg tại Đại hội năm nay, anh đã thất bại trước Nguyễn Hải Bá của TP.HCM ở chính tình huống newaza. Đó là giới hạn mà kinh nghiệm và quyết tâm không phải lúc nào cũng đủ để vượt qua.

Dù vậy, Lợi vẫn có được tấm HCĐ cá nhân. Ở nội dung đồng đội nam lớn, anh tiếp tục cùng các đồng đội Thanh Hóa giành HCB.

Hai tấm huy chương ấy giúp anh có thêm một kỳ Đại hội đáng nhớ trong sự nghiệp. Nhưng nếu đặt bên cạnh những gì đã trải qua, giá trị của chúng có lẽ không chỉ nằm ở thứ hạng.

Bởi ở tuổi 32, sau hai lần đứt dây chằng và bốn năm gần như không thi đấu, Lợi không còn bước lên thảm đấu với những điều kiện của một VĐV ở thời kỳ đỉnh cao. Anh trở lại khi hiểu rõ những giới hạn của cơ thể mình, cũng như những rủi ro có thể xảy đến.

Và lần này, anh còn có một lý do khác. Đó là những đàn em đang được anh hướng dẫn mỗi ngày.

Lợi muốn các em nhìn thấy sự quyết tâm của người đã chọn gắn bó với Judo, rằng một khi bước vào thi đấu, điều quan trọng là phải chiến đấu bằng tất cả khả năng, bất kể kết quả cuối cùng ra sao.

Lê Văn Lợi chia sẻ mục tiêu trở lại không chỉ là thành tích, mà còn trở thành tấm gương về sự nỗ lực cho các VĐV trẻ noi theo.

Là người đồng hành và chứng kiến hành trình của Lợi, HLV Bùi Thị Hòa cho rằng điều đáng trân trọng nhất trong cuộc trở lại này không chỉ là những tấm huy chương.

“Điều khiến tôi cảm phục hơn cả là Lợi trở lại không chỉ vì thành tích cá nhân, mà còn mong muốn truyền cảm hứng, tiếp thêm động lực cho các VĐV trẻ”, bà Hòa chia sẻ.

HLV Bùi Hoà coi hành trình của Lê Văn Lợi là tấm gương cho các VĐV trẻ noi theo.

Theo HLV trưởng Judo Thanh Hóa, câu chuyện của Văn Lợi là bài học ý nghĩa đối với thế hệ kế cận, về sự nỗ lực và tinh thần không bỏ cuộc. Bà mong các học trò trẻ sẽ nhìn vào hành trình ấy để tiếp tục nỗ lực với môn thể thao mình đã chọn.

Có lẽ, với Lê Văn Lợi, điều đáng nhớ nhất của kỳ Đại hội này không chỉ là những tấm huy chương. Đó còn là việc anh đã một lần nữa bước lên thảm đấu, làm điều mình vẫn thường nhắn nhủ các đàn em: dù thắng hay thua, hãy chiến đấu bằng tất cả những gì đang có.