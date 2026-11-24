Ngày 23/11, CTCP Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Theo thông tin công bố, PC1 đã chậm công bố dưới 15 ngày đối với biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026; Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi được thông qua tại đại hội.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng chậm công bố từ 15 ngày trở lên đối với Nghị quyết HĐQT ngày 13/10/2025 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, cùng báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I/2026.

Đây là lần thứ hai trong năm PC1 bị UBCKNN xử phạt liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin. Cuối tháng 6, doanh nghiệp cũng bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin bất thường về việc thay đổi tài sản bảo đảm của hai lô trái phiếu PC1H2227001 và PC1H2227002.

Các thông tin không được công bố liên quan đến nội dung thay đổi tài sản bảo đảm được thông qua tại các biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản ngày 23/11/2022 giữa PC1 và CTCP Chứng khoán Vietcap (Mã: VCI).

Liên quan tới PC1, trong tháng 5 vừa qua 7 lãnh đạo của doanh nghiệp đã bị khởi tố, bao gồm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, 4 Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, PC1 ghi nhận doanh thu thuần 6.825 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 894 tỷ đồng, tăng 27%; trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 569 tỷ đồng, tăng 14%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất hơn 15.618 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.056 tỷ đồng. Sau 9 tháng, PC1 đã thực hiện khoảng 44% kế hoạch doanh thu và 85% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của PC1 đạt gần 23.962 tỷ đồng, giảm hơn 884 tỷ đồng so với cuối quý II/2026. Trong đó, tài sản cố định ghi nhận hơn 8.226 tỷ đồng, chiếm khoảng 34% tổng tài sản. Tổng tiền và tiền gửi đạt gần 4.736 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PC1 kết phiên 23/11 ở mức 16.350 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 7.733 tỷ đồng. Mã này cũng ghi nhận phiên tăng giá trở lại sau ba phiên giảm liên tiếp.