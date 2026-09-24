Hai không gian, một trận địa tư tưởng

Với Lào Cai, yêu cầu này đang mở ra phương thức mới: thông tin chính thống đi trước, đối thoại đi cùng và giải quyết những vấn đề cụ thể của Nhân dân trở thành điểm tựa củng cố niềm tin.

Có mặt tại xã Lục Yên, chúng tôi nhận thấy cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trở thành kênh quan trọng để lắng nghe tâm tư, nắm bắt vấn đề phát sinh từ cơ sở và kịp thời tháo gỡ vướng mắc ngay từ địa bàn dân cư.

Xã Lục Yên thường xuyên tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Tại thôn Át Thượng, người dân phản ánh tuyến đường nội thôn bị hỏng do quá trình vận chuyển vật liệu phục vụ thi công Dự án đường dây 500kV, ảnh hưởng đến việc đi lại. Ngay sau khi tiếp nhận, UBND xã làm việc với Ban Quản lý dự án và đơn vị thi công, yêu cầu có phương án khắc phục. Đến nay, tuyến đường đã được hoàn thiện.

Ông Hoàng Văn Quế - Trưởng thôn Át Thượng, chia sẻ: “Ngay sau khi người dân phản ánh, cấp ủy, chính quyền xã đã kịp thời vào cuộc. Cán bộ xã kiểm tra thực tế, làm việc với đơn vị thi công để có phương án khắc phục. Người dân chúng tôi rất phấn khởi vì ý kiến của mình được lắng nghe và giải quyết cụ thể, chứ không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu, ghi nhận”.

Tại các cuộc đối thoại, người dân đã có nhiều ý kiến chính đáng giúp cho cấp ủy, chính quyền xã Lục Yên kịp thời nắm bắt và giải quyết nếu thuộc thẩm quyền.

Từ đầu năm đến nay, xã Lục Yên tổ chức nhiều hội nghị đối thoại, tiếp nhận 71 ý kiến, kiến nghị, tập trung vào vấn đề thiết thực như đất đai, di dời dân cư khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, giao thông, thủy lợi, điện, nước, môi trường... Nhiều kiến nghị không dừng lại ở việc ghi nhận mà được chỉ đạo giải quyết cụ thể.

Chúng tôi xác định đối thoại với Nhân dân là phương thức để cấp ủy, chính quyền trực tiếp nắm bắt tình hình, nghe dân nói, hiểu dân cần gì và kịp thời giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Với nội dung chưa thể giải quyết ngay, xã phân công rõ cơ quan, cá nhân phụ trách, xác định thời gian và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, thông tin lại cho người dân để họ thấy được trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tạo được sự đồng thuận ngay từ cơ sở. Đồng chí Đinh Khắc Yên - Bí thư Đảng ủy xã Lục Yên

Nếu trước đây công tác tư tưởng chủ yếu diễn ra qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt chi bộ, thôn, bản, thì nay không gian mới đã tác động trực tiếp đến quá trình tiếp nhận thông tin, hình thành nhận thức và bày tỏ quan điểm của người dân, đó là không gian mạng. Tại đây, thông tin được lan truyền nhanh, rộng và liên tục; một vấn đề phát sinh từ cơ sở có thể nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm, trao đổi trên mạng xã hội.

Đến nay, toàn tỉnh Lào Cai duy trì hơn 200 kênh truyền thông trên Internet và mạng xã hội; trung bình mỗi tháng đăng tải, chia sẻ khoảng 9.000 tin, bài tích cực. 99/99 xã, phường đã xây dựng kênh tuyên truyền riêng trên mạng xã hội để chủ động cung cấp thông tin đến người dân.

Sự thay đổi ấy cho thấy công tác tư tưởng đang chuyển từ phương thức “đưa thông tin đến người dân” sang chủ động hiện diện ở nơi người dân đang tiếp nhận thông tin; đồng thời kết nối được thông tin trên không gian mạng với thực tiễn ở cơ sở.

Công tác nắm bắt tư tưởng luôn được cán bộ xã Khánh Hòa chú trọng.

Thời gian qua, công tác nắm tình hình và rà quét không gian mạng được Công an xã Quy Mông chú trọng. Trung tá Vũ Xuân Thành - Trưởng Công an xã Quy Mông, cho biết: Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng chưa phát hiện trường hợp nào trên địa bàn đăng tải thông tin sai sự thật hoặc có nội dung chống đối, kích động gây ảnh hưởng đến tư tưởng người dân.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện 5 trường hợp do thiếu hiểu biết đã tương tác, bình luận, chia sẻ một số trang, kênh có nội dung phản động trên Facebook.

“Quan điểm của Công an xã là chủ động phòng ngừa, tuyên truyền, giáo dục là chính; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh đối với trường hợp do thiếu hiểu biết, thiếu thận trọng; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp cố tình vi phạm” - Trung tá Vũ Xuân Thành cho biết.

Công an xã Quy Mông giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Không chỉ ở Quy Mông, yêu cầu chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận và kịp thời định hướng thông tin trên không gian mạng đang được nhiều địa phương trong tỉnh quan tâm.

Từ thực tiễn ở cơ sở, đồng chí Trịnh Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lương, cho rằng: Trong môi trường số, nếu chỉ chờ đến khi thông tin sai lệch xuất hiện, lan truyền rồi mới xử lý thì sẽ rất khó đạt hiệu quả. Vì vậy, cùng với nắm chắc tình hình ở cơ sở, cấp ủy, chính quyền phải chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời giải đáp những vấn đề người dân quan tâm; trang bị cho người dân kỹ năng nhận diện thông tin giả, thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc. Khi người dân có thông tin đầy đủ và nguồn kiểm chứng tin cậy thì khả năng bị tác động bởi những thông tin sai lệch sẽ giảm.

Lãnh đạo xã Sơn Lương sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thực tế cho thấy, trong không gian số, phòng ngừa phải đi trước xử lý. Mỗi khoảng trống thông tin đều có thể trở thành “mảnh đất” để tin đồn, suy diễn hoặc thông tin thiếu căn cứ lan truyền. Bởi vậy, chủ động cung cấp thông tin, đối thoại và giải đáp từ sớm không chỉ là giải pháp truyền thông, còn là phương thức quan trọng để củng cố “sức đề kháng” thông tin của cộng đồng, giữ vững ổn định tư tưởng ngay từ cơ sở.

Hiện nay, tỉnh Lào Cai có nền tảng quan trọng để kết nối hai không gian. Mô hình tuyên vận được triển khai tại 100% xã, phường với 99 ban tuyên vận và gần 3.000 tổ tuyên vận tại thôn, tổ dân phố, thu hút hơn 11.000 thành viên tham gia. Đây là mạng lưới “điểm chạm” trực tiếp với người dân. Những vấn đề liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính, giải phóng mặt bằng, quyền lợi dân sinh... được trao đổi, giải thích ngay tại cơ sở.

Trong khi đó, các kênh truyền thông trên mạng xã hội tạo thêm những “điểm chạm” mới. Nếu mỗi tổ tuyên vận là một cầu nối ở địa bàn dân cư thì mỗi kênh thông tin chính thống trên mạng có thể trở thành một cầu nối trong không gian số. Khi hai hệ thống được kết nối, công tác tư tưởng sẽ chuyển từ tuyên truyền một chiều sang quá trình tương tác hai chiều.

Việc nắm bắt công tác tư tưởng luôn được cán bộ xã Đông Cuông chú trọng.

Ông Lê Thanh Hải, ở phường Yên Bái, cho biết: Công tác tư tưởng rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh thông tin trên mạng xã hội ngày càng nhiều và khó phân biệt đúng, sai. Người dân chúng tôi cần được thông tin kịp thời, rõ ràng, nhất là đối với những chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến cuộc sống. Khi có thông tin chính thống để tìm hiểu, được cán bộ giải thích và đối thoại trực tiếp thì người dân sẽ yên tâm hơn, không dễ bị tác động bởi những thông tin chưa được kiểm chứng.

Hiện công tác tư tưởng không thể chỉ dừng ở việc phản bác thông tin sai lệch sau khi đã xuất hiện và lan truyền. Quan trọng hơn là phải chủ động cung cấp thông tin từ sớm, từ xa, để người dân có thông tin chính xác trước khi những tin đồn, suy diễn hoặc thông tin thiếu căn cứ có cơ hội lấp đầy khoảng trống.

Bởi vậy, truyền thông chính sách phải đi trước một bước, được tính đến ngay từ quá trình xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách. Nghị quyết 25-NQ/TW yêu cầu mỗi chủ trương, chính sách lớn phải có phương án tuyên truyền, giải thích, đối thoại đi cùng; cơ quan chủ trì soạn thảo phải chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, không để xảy ra khoảng trống thông tin.

Đó chính là yêu cầu “đi trước mở đường, đi cùng tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin” mà Nghị quyết 25-NQ/TW đặt ra; để trận địa tư tưởng luôn vững chắc, tạo nền tảng cho sự phát triển bứt phá của Lào Cai trong kỷ nguyên mới.