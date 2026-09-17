Hướng Sumy

Các đơn vị xung kích thuộc Cụm quân phía Bắc đang gia tăng sức ép lên tuyến phòng thủ của Ukraine tại tỉnh Sumy. Phía Ukraine chưa tiến hành hoạt động tích cực nào, chủ yếu tập trung giữ các vị trí hiện tại. Không quân, pháo binh và các kíp điều khiển UAV Nga đã tập kích những khu vực tập trung nhân lực, trang thiết bị quân sự của Ukraine gần Studenok, Krovnoye, Vakalovshchina, Doroshovka, Banichi, Esman và Tolstodubovo.

Tại huyện Sumy, các nhóm xung kích Nga đang giao tranh bằng vũ khí bộ binh ở khu vực Khoten và Kiyanitsa. Tại huyện Shostka, lực lượng xung kích Nga đã tiến gần Ulanovo. Tại huyện Krasnopolye, các đơn vị Nga tiến gần Stepok. Bộ Chỉ huy Ukraine đang khẩn trương bổ sung quân cho các đơn vị trên khu vực mặt trận này.

Hướng Zaporozhye

Trên mặt trận Zaporozhye, giao tranh đang diễn ra ác liệt nhằm giành Yurkovka, Preobrazhenka và các khu vực tiếp cận Orekhov. Các nhóm xung kích đã đánh bật lực lượng Ukraine khỏi khu phức hợp bệnh viện ở trung tâm Orekhov và đang tiến về phía Bắc. Tại Preobrazhenka, giao tranh cũng diễn ra không kém phần dữ dội. Các đơn vị rút khỏi Orekhov đang di chuyển về đây. Từ hướng Chervona Krynytsia, các binh sĩ Nga đã tiến gần hơn đến tuyến đường dẫn tới Omelnyk. Những vị trí mới đã được thiết lập ở phía Bắc Novosyolovka. Tuyến phòng thủ đã bị chọc thủng.

Giao tranh giành Yurkovka diễn ra quyết liệt. Quân đội Nga đã tiến vào phía nam ngôi làng và củng cố vị trí. Hoạt động truy quét tại Orekhov và khu vực phía Nam sông Konka vẫn tiếp diễn. Nếu kiểm soát hoàn toàn Preobrazhenka, nơi đây sẽ trở thành một cứ điểm quan trọng để tiến về Omelnyk và tuyến phòng thủ thứ hai. Lực lượng Nga tiếp tục cơ động từ khu vực Krasny Rodnik. Về thực chất, điều này đã dẫn tới việc cắt đứt trên thực địa tuyến đường cao tốc Omelnyk-Preobrazhenka. Diễn biến này gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho các đơn vị Ukraine ở phía Bắc sông Konka.

Sau khi để mất Orekhov, việc duy trì các tuyến phòng thủ trước đây sẽ trở nên khó khăn. Nhiều khả năng lực lượng Ukraine sẽ phải rút về tuyến Tavricheskoye–Omelnyk. Nếu khu vực nhô ra giữa Omelnyk và Lyubitskoye bị đe dọa bao vây sâu, nơi này cũng sẽ phải từ bỏ. Khi đó, một bàn đạp sẽ hình thành, tạo điều kiện cho các lực lượng Nga tiếp tục tiến về phía bắc tỉnh Zaporozhye.

Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary, SF)