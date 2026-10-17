Hai hội viên Hội Doanh nhân trẻ TP.Huế vinh dự nhận bằng khen

Chiều 15/10, Hội Liên hiệp Thanh niên ViệtNam thành phố tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanhniên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026) và Chương trình tuyên dương “Thanh niênHuế - Khát vọng cống hiến”, với chủ đề “Thanh xuân tiếp bước - Khát vọng vươnxa”. Đây là dịp nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển của tổ chức Hội, ghinhận những đóng góp của các thế hệ thanh niên, đồng thời khơi dậy tinh thầntrách nhiệm, ý chí vươn lên của người trẻ trong giai đoạn phát triển mới.

Hội Liên hiệp Thanh niên TP.Huế tuyên dương 27 tập thể và 54 cá nhân tiêu biểu, ghi nhận những thành tích, đóng góp tích cực trong công tác, học tập, lao động và hoạt động vì cộng đồng.

Tham dự chương trình có ôngNguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namthành phố; ông Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐNDthành phố… cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và đông đảo cán bộ, hội viên,thanh niên.

Điểm nhấn của chương trìnhlà tuyên dương 27 tập thể và 54 cá nhân tiêu biểu, ghi nhận những thành tích,đóng góp tích cực trong công tác, học tập, lao động và hoạt động vì cộng đồng.Những gương mặt được biểu dương không chỉ đại diện cho tinh thần nỗ lực vượtkhó, sáng tạo của tuổi trẻ mà còn góp phần lan tỏa những giá trị sống đẹp,trách nhiệm và nhân ái trong thanh niên thành phố.

Anh Đoàn Lê Văn Nguyên Vũ (áo xanh, đứng giữa) – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ TP.Huế, vinh dự nhận bằng khen.

Trong danh sách tuyên dương,tập thể Hội Doanh nhân trẻ thành phố Huế và 2 cá nhân tiêu biểu của Hội vinh dựđược trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội vàphong trào thanh niên giai đoạn 2024 – 2026.

Các hội viên của Hội Doanh nhân trẻ TP.Huế đượcHai cá nhân được tuyên dương gồm: anh Đoàn Lê Văn Nguyên Vũ – Ủy viên Ban Chấphành Hội Doanh nhân trẻ thành phố Huế; chị Văn Thị Diễm Châu – Thư ký Văn phòngHội Doanh nhân trẻ thành phố Huế.

Đây là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ củatập thể Hội và các hội viên trong việc xây dựng tổ chức Hội, đồng hành cùngthanh niên và sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng. Niềm vinh dự ấy tiếp thêm độnglực để đội ngũ doanh nhân trẻ Huế tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và tinhthần cống hiến, đưa hoạt động Hội ngày càng thiết thực, lan tỏa những giá trịtốt đẹp và đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương.