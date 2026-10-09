Hai hội sách chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại TPHCM

Sự kiện nhằm giới thiệu, lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử, đất nước và con người Việt Nam đến đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước, đồng thời phát huy vai trò của ngành xuất bản trong phát triển công nghiệp văn hóa.

Từ ngày 20 đến 24-11, tại Đường Sách TPHCM (phường Sài Gòn), hội sách với chủ đề “Văn hóa Việt Nam qua những trang sách” sẽ chính thức mở cửa phục vụ công chúng.

Hội sách được tổ chức theo hướng lấy sách, bạn đọc và trải nghiệm văn hóa làm trung tâm, kết nối hoạt động xuất bản với việc giới thiệu, lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam. Tại đây người dân và du khách sẽ được thưởng thức các không gian trưng bày ấn phẩm tiêu biểu về di sản, lịch sử và văn học Việt Nam. Hội sách còn có các hoạt động giao lưu tác giả, dịch giả; tọa đàm, giới thiệu, ra mắt sách gắn với chủ đề Ngày Văn hóa Việt Nam; không gian trải nghiệm và khuyến đọc; phát hành sách và tri ân bạn đọc.

Hội sách “Văn hóa Việt Nam qua những trang sách” tại Đường sách TPHCM sắp tới sẽ có nhiều hoạt động phong phú. Ảnh: Đường sách TPHCM

Từ ngày 19 đến 22-11, Hội sách Côn Đảo với chủ đề "Huyền thoại Côn Đảo" cũng được tổ chức tại Đặc khu Côn Đảo (TPHCM) với nhiều hoạt động, như: trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách, tư liệu, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đất và người Côn Đảo; giao lưu với các nhân vật lịch sử, cựu tù chính trị gắn với Côn Đảo; giới thiệu các ấn phẩm của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành...

Đặc biệt, dịp này TPHCM sẽ triển khai dự án Thư viện số “Huyền thoại Côn Đảo”, từng bước số hóa và kết nối nguồn tư liệu, sách về Côn Đảo phục vụ người dân, học sinh và du khách; lan tỏa văn hóa đọc, giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước và ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của Côn Đảo.

Một hoạt động ý nghĩa khác trong chuỗi sự kiện là triển lãm không gian ngoài trời giới thiệu các ngành công nghiệp văn hóa TPHCM trong lĩnh vực in, xuất bản và phát hành. Sự kiện diễn ra tại Đường đi bộ Nguyễn Huệ với chủ đề “Xuất bản - Kết nối tri thức, lan tỏa văn hóa Việt Nam”, diễn ra từ ngày 20 đến 24-11.