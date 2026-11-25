Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: VGP

Các hội nghị sẽ có sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng CHDCND Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, cùng đại diện một số đối tác khu vực và tổ chức quốc tế.

Hội nghị cấp cao CLMV 12 có chủ đề "Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng". Hội nghị sẽ tập trung thảo luận các nội dung chính gồm: Gia tăng kết nối kinh tế nội khối CLMV và giữa CLMV với các đối tác ngoài khu vực; Huy động hiệu quả nguồn lực để tạo đột phá cho hợp tác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng các nước Campuchia, Lào, Tổng thống Myanmar và Tổng Thư ký ASEAN dự kiến tham dự và phát biểu tại phiên họp toàn thể.

Hội nghị cấp cao AMECS 11 có chủ đề "Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội hướng tới AMECS thông minh và bền vững". Các nội dung chính của hội nghị gồm: Rà soát hợp tác AMECS; và Định hướng hợp tác trong tương lai.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, và Tổng thống Myanmar dự kiến tham dự và phát biểu tại phiên họp toàn thể.

Đây là hai sự kiện đa phương quan trọng Việt Nam chủ trì trong năm 2026, thể hiện trách nhiệm và vị thế, phát huy vai trò nòng cốt, định hình của Việt Nam, tiếp nối thành công của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.