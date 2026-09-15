Hai học sinh tử vong sau va chạm với xe tải

Khoảng 13h ngày 15/9, tại khu vực ngã tư giao giữa huyện lộ 102 và đường Hàm Nghi kéo dài, thuộc phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TL.

Thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 38B-052.xx do tài xế H. S.Tr. (trú tại xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông trên đường Hàm Nghi kéo dài theo hướng từ phường Hà Huy Tập đi xã Thạch Xuân.

Khi đến nút giao với huyện lộ 102, xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 38M1-387.xx. Trên xe máy có 3 nam học sinh đang học tại Trường THPT Lê Quý Đôn, cùng trú tại xã Thạch Xuân.

Vụ tai nạn khiến 2 học sinh tử vong, một em bị thương và được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe tải bị hư hỏng phần đầu, xe máy hư hỏng nặng. Nhiều mảnh vỡ của các phương tiện văng ra khu vực xung quanh.

Nhận tin báo lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.