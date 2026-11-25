Trước đó, khoảng 19h ngày 23/11, anh Phan Tuấn Anh (SN 1986, trú tại tỉnh Đắk Lắk) cùng bạn bè đến một quán ăn ở thôn Hàm Dương, xã Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong lúc xuống xe, anh Tuấn Anh không may đánh rơi chiếc ví màu đen, bên trong có 19.780.000 đồng.

Công an xã Nguyễn Bỉnh Khiêm cùng hai học sinh trao trả tài sản cho anh Tuấn Anh.

Khoảng 25 phút sau, hai em Lê Minh Quân và Phạm Công Khánh (cùng SN 2012, trú tại xã Nguyễn Bỉnh Khiêm) đi qua khu vực này và phát hiện chiếc ví.

Hai em đã chủ động mang chiếc ví cùng toàn bộ số tiền bên trong đến trụ sở Công an xã Nguyễn Bỉnh Khiêm giao nộp, đề nghị lực lượng chức năng tìm người đánh rơi để trao trả.

Tiếp nhận tài sản, Công an xã Nguyễn Bỉnh Khiêm tiến hành xác minh, xác định chủ sở hữu và tổ chức trao trả đầy đủ tài sản cho anh Tuấn Anh, với sự chứng kiến của hai học sinh.