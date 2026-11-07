Hai học sinh nhặt được của rơi mang đến Công an phường nhờ trả người mất

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 6/11, trên đường đi qua tuyến DN6, em Nguyễn Phúc Gia Hưng và em Hoàng Quốc Bảo (cùng SN 2014), học sinh Trường THCS Hà Huy Tập, phát hiện một chiếc ví màu xanh bị đánh rơi. Bên trong ví có một vài giấy tờ, căn cước... cùng 2.000 Yên Nhật, 2 USD và 100.000 đồng tiền mặt.

Em Nguyễn Phúc Gia Hưng và em Hoàng Quốc Bảo cùng Công an phường Đông Hưng Thuận trả lại tài sản đánh rơi cho chủ nhân.

Với tinh thần trung thực, hai em Hưng và Bảo đã chủ động mang chiếc ví đến Công an phường Đông Hưng Thuận giao nộp. Sau khi xác minh, Công an phường Đông Hưng Thuận đã liên hệ và trao trả đầy đủ tài sản cho người đánh rơi.

Ghi nhận nghĩa cử đẹp này, Công an phường Đông Hưng Thuận đã tuyên dương hai em học sinh, đồng thời mong muốn các em tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, chăm ngoan, học giỏi, đạt được những ước mơ lớn của riêng mình.

Đại diện Công an phường Đông Hưng Thuận cho biết hành động của hai em học sinh là hành động đẹp, một bài học ý nghĩa về lòng trung thực và tinh thần trách nhiệm, rất đáng được biểu dương và lan tỏa!