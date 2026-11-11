Hai học sinh lớp 9 nhặt được vàng, trả lại người đánh rơi

Ngày 11/11, Công an xã Vĩnh Lộc đã tổ chức trao trả chiếc nhẫn vàng 9999 trọng lượng 3,5 chỉ cho người đánh rơi là ông Nguyễn Văn Đây (ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Hoà, tỉnh An Giang), làm nghề chạy xe ôm.

Công an xã Vĩnh Lộc cùng hai em học sinh Nguyễn Quốc Thái và Lâm Chí Hiền trao trả lại tài sản cho ông Nguyễn Văn Đây.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 6/11, ông Đây trong lúc chở khách qua khu vực ấp Bến Bào (xã Vĩnh Lộc) không may xảy ra va chạm giao thông. Trong lúc đó, ông đã vô tình làm rơi chiếc nhẫn vàng đang đeo trên tay mà không hề hay biết.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, khi đi tập văn nghệ trở về lưu thông qua đoạn đường trên, hai em Nguyễn Quốc Thái, Lâm Chí Hiền đã phát hiện và nhặt được chiếc nhẫn.

Với đức tính trung thực, các em đã chủ động mang chiếc nhẫn đến trình báo và giao nộp cho Công an xã Vĩnh Lộc.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã nhanh chóng xác minh và thông báo rộng rãi để tìm chủ sở hữu. Qua các biện pháp nghiệp vụ và đối chiếu thông tin, lực lượng công an xác định ông Nguyễn Văn Đây là người đã đánh rơi chiếc nhẫn.

Ông Nguyễn Văn Đây vui mừng nhận lại tài sản và gửi lời cảm ơn đến hành động tử tế của hai em học sinh.

Nhận lại tài sản có giá trị sau sự cố va chạm giao thông, ông Đây không giấu được xúc động, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc trước sự trung thực và lòng tốt của hai em học sinh cũng như tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an xã Vĩnh Lộc.

Hành động của em Nguyễn Quốc Thái và Lâm Chí Hiền là việc làm tử tế, lan toả những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội./.