Hai học sinh đuối nước trong khu King Group Center ở Cần Thơ

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 1/11. Hai học sinh là anh em ruột P.N.Q.K. (SN 2017) học lớp 4 và em gái học lớp 2 tên N.Q.N. (SN 2018).

Theo lời người dân tại khu vực xảy ra vụ việc kể lại, trước đó vào khoảng 11h30, hai anh em này cùng với một đứa trẻ khác trèo rào vào chơi bên trong khu vực 78 Nguyễn Trãi, thuộc khu King Group Center. Phía trước khu trung tâm này cho thuê ki-ốt kinh doanh, phía sau giáp với bờ kè rạch Khai Luông. Từ ngày sửa chữa lại, nơi đây thường xuyên bỏ trống, có hàng rào bảo vệ và không có người ra vào.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Người dân sống ở bờ kè gần đó cho biết, khu vực trung tâm này trước là của hãng nước giải khát. Mấy năm nay có chủ mới vào cải tạo sửa chữa làm trung tâm thương mại, phân lô cho thuê nhưng bỏ trống phía sau. Từ lúc chủ mới cải tạo lại, có làm một hồ nước bên trong, được biết mục đích làm hồ chứa nước chữa cháy.

Bình thường ở đây có bảo vệ gác bên trong, vào sáng ngày xảy ra vụ việc đau lòng trên có 3 đứa trẻ leo vào đây chơi, sau đó 1 em về trước, còn 2 anh em tiếp tục vào đây chơi.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự phường Ninh Kiều, theo lời kể của ông ngoại hai bé kể lại, do lâu quá không thấy 2 cháu về nên gia đình đi tìm. Có người dân chỉ vào khu trung tâm này thì phát hiện hai đôi dép để ngoài hồ nước bên trong nên đã báo cơ quan Công an.

Ngay sau đó, khoảng 15h ngày 1/11, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã huy động lực lượng đến khu vực hồ nước lặn tìm thấy 2 em nhỏ nhưng đã tử vong.

Được biết, hai anh em sống cùng ông ngoại từ nhỏ, hoàn cảnh khó, cha mẹ đi làm ăn xa.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.