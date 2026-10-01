Hai học sinh đuối nước thương tâm khi tắm thác

Tối 1/10, lãnh đạo UBND xã Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: LBC.

Khoảng 14h45 cùng ngày, hai em T.G.H. (SN 2010, trú tại thôn Vĩnh Đông, xã Lao Bảo) và Đ.Đ.H. (SN 2010, trú tại thôn Thuận 2, xã Lìa) đến thác Ồ Ồ, thuộc thôn Làng Vây (xã Lao Bảo) để tắm. Quá trình tắm không may xảy ra đuối nước, dẫn đến mất tích.

Nhận tin báo, Công an xã Lao Bảo phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm.

Sau thời gian tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 học sinh. Ảnh: LBC.

Hiện lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 học sinh và tiến hành các thủ tục theo quy định.