Hai học sinh đuối nước thương tâm khi tắm thác
Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể hai học sinh ở Quảng Trị đuối nước thương tâm khi tắm tại thác Ồ Ồ.
Tối 1/10, lãnh đạo UBND xã Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong.
Khoảng 14h45 cùng ngày, hai em T.G.H. (SN 2010, trú tại thôn Vĩnh Đông, xã Lao Bảo) và Đ.Đ.H. (SN 2010, trú tại thôn Thuận 2, xã Lìa) đến thác Ồ Ồ, thuộc thôn Làng Vây (xã Lao Bảo) để tắm. Quá trình tắm không may xảy ra đuối nước, dẫn đến mất tích.
Nhận tin báo, Công an xã Lao Bảo phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm.
Hiện lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 học sinh và tiến hành các thủ tục theo quy định.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hai-hoc-sinh-duoi-nuoc-thuong-tam-khi-tam-thac-169261001202548406.htm