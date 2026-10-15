Hai học sinh điểm cao nhất danh sách dự tuyển học sinh giỏi quốc gia ở TPHCM

Theo danh sách học sinh dự tuyển do Sở GD-ĐT TPHCM công bố, ở môn Toán, Nguyễn Vương Tấn Khang và Trương Minh Mẫn cùng đạt 37,5 điểm, là hai thí sinh có điểm cao nhất trong danh sách.

Cả hai đều là học sinh lớp 12, thuộc đội tuyển Toán của thành phố. Trong đó, Nguyễn Vương Tấn Khang học lớp 12CT, Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa; Trương Minh Mẫn học lớp 12CT1, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong có nhiều học sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia nhất ở TPHCM.

Ở các môn khác, nhiều thí sinh cũng đạt tổng điểm cao. Nguyễn Phương Hân, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, dẫn đầu danh sách môn Tiếng Pháp với 35,5 điểm. Huỳnh Đạt Tiến, học sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên Nguyễn Thượng Hiền, đứng đầu môn Tin học với 35,1 điểm.

Ở môn Tiếng Anh, Trần Hoàng Quân, học sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, đạt 32,1 điểm, cao nhất danh sách môn này.

Phần lớn học sinh trong danh sách dự tuyển học sinh giỏi quốc gia của TPHCM đến từ 4 trường THPT chuyên: Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Hùng Vương và Lê Quý Đôn.

Học sinh các trường THPT không chuyên như Gia Định, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Hữu Huân, Mạc Đĩnh Chi, Phú Nhuận, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Công Trứ, Võ Thị Sáu... cũng có tên trong danh sách ở nhiều môn.

Môn Tiếng Anh có 31 học sinh, điểm chuẩn 26,85; Địa lý 30 học sinh, điểm chuẩn 15; Hóa học 31 học sinh, điểm chuẩn 13,125; Vật lý 31 học sinh, điểm chuẩn 8,25.

Ở các môn khác, Tiếng Nhật có 30 học sinh, điểm chuẩn 20; Tiếng Pháp 30 học sinh, điểm chuẩn 21,375; Sinh học 30 học sinh, điểm chuẩn 21,5; Lịch sử 30 học sinh, điểm chuẩn 18,5; Tin học 30 học sinh, điểm chuẩn 20,8; Toán 30 học sinh, điểm chuẩn 23,25; Tiếng Trung 30 học sinh, điểm chuẩn 20,8; Ngữ văn 31 học sinh, điểm chuẩn 18,25.