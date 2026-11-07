Hai hoạt động mới tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám chào mừng kỷ niệm 950 năm

Du khách nước ngoài tham gia hoạt động Hành trình quốc học. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hai hoạt động “Hành trình Quốc học-Dấu ấn tri thức” và “Gặp gỡ hiền tài” được lấy cảm hứng từ hành trình học tập, rèn luyện của các Giám sinh xưa cùng truyền thống tôn vinh hiền tài của dân tộc. Trên cơ sở đó, các hoạt động được thiết kế theo hướng kết hợp giữa khám phá tri thức, tương tác trực tiếp và trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống, mang đến cho công chúng những trải nghiệm sinh động, qua đó tôn vinh và lan tỏa các giá trị của nền Quốc học Việt Nam.

Không chỉ giúp du khách tìm hiểu sâu hơn về lịch sử Quốc Tử Giám, chương trình còn tạo cơ hội để mỗi người trực tiếp tham gia, cảm nhận và lưu giữ những dấu ấn riêng trong hành trình khám phá di sản.

Với cách tiếp cận gần gũi, phù hợp với nhiều đối tượng công chúng, đặc biệt là học sinh, sinh viên và các gia đình, hai hoạt động còn hướng tới việc kết nối truyền thống đạo học được hun đúc qua gần một thiên niên kỷ với tinh thần học tập, sáng tạo và khát vọng vươn lên của các thế hệ hôm nay.

“Hành trình Quốc học-Dấu ấn tri thức”: Khám phá di sản qua hành trình Passport tương tác

Lấy cảm hứng từ hành trình học tập, tu dưỡng và trưởng thành của các Giám sinh Quốc Tử Giám xưa, hoạt động “Hành trình Quốc học-Dấu ấn tri thức” đưa du khách bước vào hành trình khám phá lịch sử, văn hóa và những giá trị tiêu biểu của nền Quốc học Việt Nam thông qua hình thức Passport tương tác.

Mỗi người tham gia được trao một cuốn Passport để lần lượt thực hiện các nhiệm vụ tại ba trạm trải nghiệm. Mỗi trạm mang một chủ đề và thông điệp riêng, kết nối thành hành trình xuyên suốt từ tìm hiểu cội nguồn đạo học, nuôi dưỡng khát vọng học tập đến ý thức kế thừa và phát huy các giá trị di sản.

Hành trình bắt đầu tại trạm “Khởi nguồn Đạo học”, nơi du khách khám phá lịch sử Quốc Tử Giám, truyền thống giáo dục và những giá trị đạo học thông qua hệ thống câu hỏi tương tác bằng mã QR. Nội dung được thiết kế phù hợp với từng nhóm độ tuổi, giúp người tham gia, đặc biệt là các em nhỏ, tiếp cận lịch sử một cách chủ động, tự nhiên và sinh động.

Du khách treo giấy nguyện ước. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tiếp nối hành trình là trạm “Lập chí Hiền tài”, nơi mỗi người viết xuống những ước nguyện, mục tiêu học tập và khát vọng của bản thân để gửi gắm tại “Cây Cội Nguồn”. Lấy cảm hứng từ tinh thần lập chí, rèn đức, luyện tài của các thế hệ sĩ tử xưa, hoạt động không chỉ mang đến trải nghiệm cá nhân giàu ý nghĩa mà còn khơi gợi những suy ngẫm về giá trị của việc học, ý chí nỗ lực và trách nhiệm của mỗi người trên hành trình hoàn thiện bản thân.

Du khách tham gia hoàn thiện bức tranh ghép mang dấu ấn 950 năm Quốc Tử Giám. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tại trạm cuối cùng “Tiếp nối Di sản”, du khách cùng tham gia hoàn thiện bức tranh ghép mang dấu ấn 950 năm Quốc Tử Giám. Mỗi mảnh ghép tuy mang một hình hài riêng nhưng khi kết nối sẽ tạo nên một chỉnh thể thống nhất, tượng trưng cho sự gắn kết giữa các cá nhân, các thế hệ trong hành trình gìn giữ, trao truyền và phát huy những giá trị bền vững của nền Quốc học Việt Nam.

Đóng dấu trên Passport. (Ảnh: Ban tổ chức)

Sau khi hoàn thành cả ba thử thách, người tham gia được xác nhận từng chặng khám phá bằng các dấu đóng trên Passport, khép lại hành trình với những trải nghiệm đáng nhớ và dấu ấn riêng tại di tích.

Điểm đặc biệt của “Hành trình Quốc học-Dấu ấn tri thức” không chỉ ở hình thức tương tác mới mẻ mà còn ở cách đưa những giá trị lịch sử, giáo dục đến gần hơn với đời sống đương đại thông qua các hoạt động trải nghiệm thiết thực. Mỗi thử thách là một cơ hội để người tham gia chủ động khám phá, suy ngẫm và tìm thấy sự kết nối giữa những bài học từ truyền thống với hành trình học tập, tu dưỡng và trưởng thành của chính mình.

“Gặp gỡ hiền tài”: Trải nghiệm không gian đạo học xưa, lưu giữ dấu ấn vinh quy

Song hành cùng hành trình khám phá tri thức, hoạt động “Gặp gỡ hiền tài” mở ra không gian trải nghiệm văn hóa, giúp công chúng tiếp cận gần hơn với đời sống học tập, khoa cử và truyền thống tôn vinh hiền tài của dân tộc thông qua các hoạt động tương tác và check-in mang đậm dấu ấn lịch sử.

Các bạn trẻ check-in tại Booth V“Vinh quy bái tổ”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Điểm nhấn của chương trình là booth chụp hình “Vinh quy bái tổ”, lấy cảm hứng từ hình ảnh các vị tân khoa trở về quê hương sau khi đỗ đạt. Đây không chỉ là một hình ảnh tiêu biểu của nền khoa cử Việt Nam xưa mà còn gửi gắm những giá trị văn hóa sâu sắc về truyền thống hiếu học, đạo lý tri ân nguồn cội và tinh thần trọng dụng nhân tài. Tại đây, du khách có cơ hội hóa thân, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong không gian tái hiện không khí vinh quy trang trọng, giàu bản sắc văn hóa khoa bảng Việt Nam.

Bên cạnh không gian check-in, hoạt động còn mang đến không gian trải nghiệm nếp học Quốc Tử Giám xưa, tái hiện hình ảnh lớp học truyền thống với thầy đồ, Giám sinh cùng những hoạt động học tập quen thuộc như đọc sách, mài mực, luyện chữ.

Tại đây, du khách không chỉ được quan sát mà còn có thể trực tiếp tương tác, trải nghiệm một số hoạt động gắn với nếp học của người xưa. Những hình ảnh thầy đồ dạy học, Giám sinh miệt mài đèn sách hay các hoạt động luyện chữ không chỉ tái hiện một phần đời sống giáo dục truyền thống mà còn giúp công chúng hình dung rõ nét hơn về tinh thần hiếu học, sự chuyên cần và ý chí rèn luyện của các thế hệ sĩ tử.

Thông qua sự kết hợp giữa không gian trải nghiệm và hoạt động chụp ảnh lưu niệm, “Gặp gỡ hiền tài” đưa những câu chuyện về nền Quốc học Việt Nam đến gần hơn với công chúng bằng hình thức trực quan, sinh động, tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa di sản lịch sử và trải nghiệm văn hóa đương đại.

Các bạn trẻ trải nghiệm các hoạt động của chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đặc biệt, đối với học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ, những trải nghiệm này không chỉ mang đến cơ hội khám phá một phần đời sống học tập của cha ông mà còn khơi gợi niềm yêu thích tìm hiểu lịch sử giáo dục, bồi đắp ý thức về truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần trọng dụng hiền tài - những giá trị đã góp phần làm nên bản sắc văn hóa, trí tuệ của dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó, du khách tham gia hoạt động và thực hiện theo thể lệ chương trình còn có cơ hội nhận những món quà lưu niệm mang dấu ấn 950 năm Quốc Tử Giám, gồm tranh chữ thư pháp và bộ sticker được thiết kế riêng với các hình tượng văn hóa, lịch sử gắn liền với di tích. Không chỉ là những món quà ghi dấu kỷ niệm, các sản phẩm còn góp phần đưa những biểu tượng và giá trị văn hóa truyền thống hiện diện gần gũi hơn trong đời sống thường ngày, đặc biệt là với thế hệ trẻ.

Thông qua những trải nghiệm vừa gần gũi, vừa giàu ý nghĩa văn hóa, “Gặp gỡ hiền tài” hướng tới kết nối quá khứ với hiện tại, để truyền thống đạo học không chỉ được tái hiện qua những câu chuyện, tư liệu lịch sử mà còn trở thành những cảm nhận chân thực, những ký ức đáng nhớ và nguồn cảm hứng tiếp nối trong mỗi người tham gia.

Điểm chung của “Hành trình Quốc học-Dấu ấn tri thức” và “Gặp gỡ hiền tài” nằm ở cách tiếp cận di sản thông qua sự tham gia trực tiếp của công chúng, với sự kết hợp hài hòa giữa giá trị lịch sử, chiều sâu văn hóa và những hình thức trải nghiệm phù hợp với đời sống đương đại.

Với nội dung và cách thức triển khai mang tính bổ trợ, hai hoạt động cùng tạo nên một hành trình trải nghiệm đa chiều, kết nối tri thức, cảm xúc và sự tương tác. Qua đó, những câu chuyện lịch sử không chỉ được truyền tải qua tư liệu, hình ảnh mà còn trở nên gần gũi, sống động hơn thông qua sự tham gia và cảm nhận trực tiếp của mỗi du khách.