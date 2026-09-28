Hài hòa phát triển đô thị với bảo đảm không gian tín ngưỡng, tôn giáo

Quan tâm đầy đủ đến tín ngưỡng, tôn giáo, đời sống nhân dân

Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề Đào Thị Hoa cho biết, trên địa bàn phường hiện có 38 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. Đây là hệ thống cơ sở có giá trị về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và đời sống tinh thần của cộng đồng dân cư.

Trong số đó có các đình, đền, chùa, nghè, gò và cơ sở tôn giáo; nhiều cơ sở đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia, cấp thành phố hoặc nằm trong danh mục kiểm kê. Vì vậy, khi các dự án lớn triển khai trên địa bàn, yêu cầu đặt ra không chỉ là giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ, mà còn phải tính toán đầy đủ đến việc bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích, duy trì sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Qua rà soát, phường Bồ Đề xác định một số dự án, công trình trọng điểm của thành phố có liên quan trực tiếp đến khu vực có cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Dung

Trong đó, với dự án cầu Tứ Liên, phường Bồ Đề đã phối hợp triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân và các tổ chức có liên quan; rà soát phạm vi ảnh hưởng, kiểm đếm, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng theo kế hoạch.

Đối với khu vực có cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, địa phương chú trọng thông tin, đối thoại, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị. Cách làm này nhằm bảo đảm các bước triển khai dự án được thực hiện công khai, đúng quy định, đồng thời giảm thiểu những tác động không cần thiết tới đời sống tín ngưỡng của cộng đồng.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội Phan Vũ trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Dung

Đặc biệt, các bước tu bổ, tôn tạo chùa Bắc Cầu 2 (chùa Long Đọi) được thực hiện theo quy định. Ngày 30-6-2026, UBND phường Bồ Đề tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình tu bổ, tôn tạo chùa Bắc Cầu 2...

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bồ Đề Nguyễn Thị Kim Định, để giữ ổn định công tác tín ngưỡng, tôn giáo trong triển khai các dự án trọng điểm, phường xác định phải có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền.

Thực tế triển khai giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo cho thấy, phường đã thành lập các tổ công tác, trực tiếp tuyên truyền, vận động, tiếp dân, giải đáp kiến nghị và phối hợp với các cơ sở tôn giáo để thống nhất phương án, tiến độ phù hợp. Nhờ cách làm sát cơ sở, kiên trì vận động, phường đã hoàn thành nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bồ Đề Nguyễn Thị Kim Định phát biểu. Ảnh: Lê Dung

Từ thực tiễn, phường xác định tiếp tục chú trọng công tác nắm tình hình, nhất là trên không gian mạng; chủ động phòng ngừa việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để phát tán thông tin sai lệch, gây chia rẽ khối đại đoàn kết. Cùng với đó, phường đang quan tâm số hóa dữ liệu di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong điều kiện địa bàn rộng, dân cư đông và nhiều loại hình di tích.

Kịp thời giải quyết kiến nghị từ cơ sở

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát và chính quyền phường Bồ Đề cũng trao đổi thêm nhiều nội dung liên quan đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó tập trung vào những vấn đề cần được làm rõ hơn trong quá trình triển khai các dự án có tác động tới cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo…

Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề Đào Thị Hoa báo cáo. Ảnh: Lê Dung

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn đề nghị phường Bồ Đề tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, vận động, nhất là đối với những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết kiến nghị từ cơ sở.

Tinh thần xuyên suốt được đặt ra là quá trình triển khai các dự án, công trình trọng điểm cần được thực hiện đúng quy định, bảo đảm tiến độ nhưng đồng thời phải quan tâm đầy đủ đến yếu tố văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo và đời sống của nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn ghi nhận phường Bồ Đề đã có sự chủ động, trách nhiệm trong rà soát, triển khai các dự án, công trình trọng điểm có liên quan đến cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và các tổ chức tôn giáo.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Lê Dung

Theo đồng chí Phạm Anh Tuấn, việc hoàn thành giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Tứ Liên, là kết quả đáng ghi nhận. Qua khảo sát thực tế cho thấy, phường đã quan tâm hài hòa yêu cầu triển khai dự án với bảo đảm hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, các giá trị văn hóa, lịch sử và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đoàn khảo sát tại cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Ảnh: PV

Thời gian tới, phường cần tiếp tục rà soát tổng thể từng dự án, xác định cụ thể phạm vi, mức độ tác động đối với từng cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là các di tích đã được xếp hạng và nằm trong danh mục kiểm kê. Đồng thời, cần tăng cường công khai thông tin, đối thoại trực tiếp, tiếp nhận và phản hồi kiến nghị đến cùng; phát huy vai trò của Mặt trận trong giám sát, nắm bắt dư luận xã hội...