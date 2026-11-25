Mực nước hồ thủy điện A Vương đang ở mức thấp (ảnh chụp vào ngày 19/11/2026). Ảnh: HOÀNG HIỆP

Thiếu hụt sản lượng điện

Mùa mưa lũ là thời kỳ cao điểm phát điện của các nhà máy thủy điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, đối với những hồ thủy điện có mực nước thấp, đang thực hiện tích nước theo yêu cầu của UBND thành phố, việc hoàn thành kế hoạch sản lượng điện theo hợp đồng gặp nhiều khó khăn.

Thực tế này đòi hỏi các đơn vị liên quan sớm có phương án cân đối, bù đắp sản lượng điện thiếu hụt, tạo điều kiện để các hồ thủy điện tích trữ tối đa nguồn nước trong mùa lũ, bảo đảm nhu cầu cấp nước cho hạ du và phục vụ phát điện trong mùa cạn năm sau.

Ông Ngô Xuân Thế, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện A Vương thông tin, theo dự báo tình hình thủy văn trên lưu vực hồ thủy điện A Vương, những đợt mưa sắp đến rất khó làm cho nước đầy hồ, mà chỉ cải thiện mực nước hồ. Trong quá trình vận hành, công ty sẽ theo dõi tình hình thời tiết, thủy văn và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương để tích nước đạt mực nước hồ cao nhất vào cuối mùa lũ, phục vụ vận hành trong mùa cạn năm 2027.

Công ty đã tính toán phương án vận hành phát điện thông qua xả nước về hạ du trong 2 tháng 11 và 12/2026 với lưu lượng tối thiểu để tích nước sớm, phục vụ vận hành trong mùa cạn sang năm. Qua đó, dự kiến sản lượng điện được sản xuất trong năm 2026 sẽ bị thiếu hụt so với kế hoạch được giao từ 100 - 140 triệu kWh.

Tương tự, tại hồ thủy điện Sông Bung 4 trên thượng nguồn sông Bung (xã Bến Giằng), ở đợt mưa gần nhất này, mực nước trong hồ ở mức 213,9m, tương đương dung tích hữu ích hơn 100 triệu mét khối nước, còn thấp hơn mực nước dâng bình thường (đầy hồ) đến 8,6m. Mực nước trong hồ thủy điện Sông Bung 2 (xã La Êê) cũng ở mức rất thấp, chỉ 579,5m, tương đương dung tích hữu ích chỉ hơn 17 triệu mét khối nước, còn thấp hơn mực nước dâng bình thường đến 25,5m.

Theo Công ty Thủy điện Sông Bung, tổng trữ lượng nước hữu ích của 2 hồ thủy điện Sông Bung 4 và Sông Bung 2 còn thiếu gần 180 triệu mét khối. Tác động của hiện tượng El Nino làm tình hình thủy văn không thuận lợi, gây khó khăn trong công tác vận hành phát điện và tích nước của hồ chứa.

Đề xuất phương án vận hành hợp lý

Với việc chưa xuất hiện lũ lớn và dự báo tiếp tục ít mưa so với mọi năm trên lưu vực các hồ thủy điện ở thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn, các chủ hồ chứa đang lo ngại thiếu lượng nước bổ sung về hồ để phục vụ vận hành trong mùa cạn đến.

Ông Vũ Đức Khánh, Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Đak Mi thông tin, công ty đã gửi văn bản đề nghị thành phố có ý kiến với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện quốc gia (NSMO) xem xét tính toán, cân đối sản lượng điện theo hợp đồng và huy động các tổ máy phù hợp nhằm vừa tạo điều kiện cho công tác tích trữ nước của hồ, bảo đảm cấp nước cho hạ du trong mùa cạn.

Trong khi đó, nhằm bảo đảm mục tiêu tích nước trong mùa mưa lũ năm nay theo yêu cầu của UBND thành phố Đà Nẵng và hài hòa với mục tiêu phát điện, Công ty Thủy điện Sông Bung đã kiến nghị các đơn vị liên quan cho phép tính toán phương án hạn chế vận hành phát điện trong tháng 12/2026 với sản lượng điện chỉ 9,34 triệu kWh, tương ứng với lưu lượng nước xả về hạ du trung bình 12,9m³3/s để tích nước trong hồ.

Vào đầu mùa cạn (bắt đầu từ ngày 21/12 đến đầu năm 2027), khi thời tiết còn mát mẻ, nhu cầu sử dụng nước chưa cao và lượng nước về các sông, suối ở hạ lưu chưa cạn kiệt, công ty kiến nghị cho phép vận hành linh hoạt hai nhà máy thủy điện Sông Bung 4 và Sông Bung 2 với thời gian, lưu lượng cấp nước cho hạ du tối thiểu để tiếp tục tích nước cao nhất có thể.

Tiếp đó, giữ nước trong hồ vào các tháng đầu năm 2027 để dự phòng nguồn nước cho các tháng cao điểm mùa khô. Ngoài ra, vào các ngày nghỉ cuối tuần, lễ, tết, cho phép công ty giảm 50% lưu lượng nước theo yêu cầu cấp nước hạ du tối thiểu...

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho hay, thành phố đang yêu cầu hai chủ hồ thủy điện Sông Tranh 2 và Đak Mi 4A vận hành vừa bảo đảm an toàn công trình lẫn hạ du, vừa tích trữ nước trong mùa mưa lũ để phục vụ vận hành trong mùa cạn.

Đối với các hồ khác đang có mực nước thấp, thành phố đang xem xét yêu cầu vận hành tích nước phù hợp trong mùa mưa lũ, nhất là đối với hồ thủy điện A Vương vì đang được lo ngại là khó tích nước đầy hồ.