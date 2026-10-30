Hài hòa lợi ích, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng

Kiên trì đối thoại, lắng nghe Nhân dân

Dự án Khu nhà ở tạo vốn hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 277 và hạ tầng kỹ thuật khu vực Đồng Bèo theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2018. Theo Quyết định số 81 ngày 7/2/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh trước đây, khu vực Ao Mạch thuộc thôn Tiến Bào, xã Phù Khê cũ được thu hồi, bàn giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại An làm dự án đối ứng.

Khu đất bán trái thẩm quyền cho 15 hộ dân.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng gặp vướng mắc do việc bán đất trái thẩm quyền từ trước đó. Cụ thể, năm 2010, lãnh đạo tổ dân phố thời kỳ đó tự ý bán đất tại khu vực Ao Mạch cho 15 hộ dân để lấy kinh phí xây dựng chùa làng, tổng số tiền hơn 5,68 tỷ đồng. Toàn bộ diện tích đất bán trái thẩm quyền này nằm trong phạm vi thu hồi thực hiện dự án, làm phát sinh vướng mắc kéo dài trong việc giải quyết quyền lợi của các hộ mua đất. Bên cạnh đó, trong phạm vi dự án còn 3 ngôi mộ chưa di dời, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng.

Dù các sai phạm đã được chỉ rõ tại Kết luận thanh tra số 15 ngày 13/9/2022 của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh (nay là Thanh tra thành phố Bắc Ninh); các cá nhân liên quan đã bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy vậy, việc bảo đảm quyền lợi của người mua đất vẫn chưa hoàn tất. Doanh nghiệp chưa có đủ mặt bằng để thi công, còn người dân đã nộp tiền nhiều năm nhưng chưa có đất xây nhà, tiếp tục gửi đơn đề nghị giải quyết.

Xác định giải quyết các vụ việc tồn đọng là nhiệm vụ trọng tâm nhằm ổn định đời sống Nhân dân, ngay sau khi vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (từ ngày 1/7/2025), cấp ủy, chính quyền phường Phù Khê đã tập trung rà soát hồ sơ để xây dựng kế hoạch xử lý.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: “Nếu chỉ áp dụng biện pháp cưỡng chế mà chưa chú trọng đối thoại, tạo sự đồng thuận thì sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiếu kiện phức tạp. Chúng tôi phân tích để các bên cùng hiểu rằng, doanh nghiệp hỗ trợ người dân có thể làm tăng chi phí nhưng đổi lại sẽ có mặt bằng sạch để đẩy nhanh tiến độ. Ngược lại, người dân cũng cần cân nhắc phương án thực tế, hài hòa lợi ích để tháo gỡ bế tắc kéo dài”.

Trên cơ sở đó, Thường trực UBND phường đã chủ trì nhiều hội nghị đối thoại với 15 hộ dân và doanh nghiệp. Từ ý kiến các bên, địa phương tìm phương án giải quyết phù hợp, bảo đảm tối đa quyền lợi chính đáng của Nhân dân; đồng thời, vận động các gia đình di dời phần mộ trong phạm vi dự án, bảo đảm phong tục tập quán và tiến độ chung.

Thúc đẩy tiến độ dự án

Qua đối thoại, người dân và doanh nghiệp thống nhất phương án hỗ trợ dưới sự chứng kiến của đại diện chính quyền phường và tổ dân phố Tiến Bào. Các hộ được tự lựa chọn nhận tiền hỗ trợ hoặc nhận đất và nộp thêm phần chênh lệch theo thỏa thuận với nhà đầu tư.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại An cam kết dành tổng kinh phí 12,9 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp cho 15 hộ dân. Trong đó, 8 lô đất tiếp giáp mặt đường chính được hỗ trợ 1 tỷ đồng/lô; 7 lô phía trong được hỗ trợ 700 triệu đồng/lô. 100% hộ dân có mặt đã biểu quyết nhất trí, ký biên bản cam kết tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư trước ngày 15/12/2026. Doanh nghiệp cam kết chi trả đầy đủ kinh phí hỗ trợ ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng.

Theo phương án thống nhất, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại An cam kết dành 12,9 tỷ đồng hỗ trợ 15 hộ dân. Cụ thể, mức hỗ trợ đối với 8 lô đất tiếp giáp mặt đường chính là 1 tỷ đồng/lô; 7 lô phía trong là 700 triệu đồng/lô. Các hộ dân có mặt tại cuộc họp đều biểu quyết nhất trí, ký biên bản cam kết tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư trước ngày 15/12/2026. Doanh nghiệp cam kết chi trả đầy đủ tiền hỗ trợ ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng.

Bà Trần Thị Sen, một trong 15 hộ dân mua đất tại khu Ao Mạch chia sẻ: “Gia đình tôi gồm ba thế hệ cùng chung sống trong một ngôi nhà. 16 năm qua kể từ ngày nộp tiền mua đất, chúng tôi mòn mỏi chờ đợi trong lo âu. Với phương án đã thống nhất, gia đình tôi đồng thuận bàn giao mặt bằng, mong sớm nhận được tiền hỗ trợ để ổn định cuộc sống”.

Việc đạt được thỏa thuận đã tạo cơ sở để chuyển từ đối thoại sang tổ chức thực hiện. Nhiệm vụ tiếp theo là bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng gắn với thực hiện đầy đủ cam kết hỗ trợ của doanh nghiệp. Theo bà Chu Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại An, sự phối hợp của chính quyền địa phương giúp doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc kéo dài, tạo điều kiện để tiếp tục triển khai dự án.

Cùng với việc đôn đốc thực hiện thỏa thuận tại khu Ao Mạch, UBND phường đang tập trung giải quyết phần diện tích còn lại. Theo đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, trong số này có 0,15 ha đã kiểm đếm và 0,75 ha đang lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Địa phương tiếp tục phối hợp hoàn thiện thủ tục giao đất, định giá đất để nhà đầu tư triển khai, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trước tháng 6/2027.

Thống nhất được phương án hỗ trợ 15 hộ dân là bước tiến trong giải quyết vướng mắc tại khu Ao Mạch, song chưa phải kết thúc. Kết quả cần được cụ thể hóa bằng việc chi trả hỗ trợ, bàn giao mặt bằng đúng cam kết và hoàn tất các thủ tục còn lại. Phường Phù Khê và nhà đầu tư cần tập trung thực hiện đầy đủ các cam kết, hoàn tất thủ tục còn lại để dự án tiếp tục triển khai sau nhiều năm đình trệ. Kết quả bước đầu khẳng định hiệu quả của phương châm gần dân, sát việc, kiên trì đối thoại, hài hòa lợi ích các bên, góp phần củng cố niềm tin trong Nhân dân và khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.