Trong làng giải trí Việt, mái tóc dài từ lâu đã gắn liền với hình tượng dịu dàng, chuẩn mực của các "mỹ nhân" bước ra từ đấu trường nhan sắc. Chính vì vậy, mỗi lần một Hoa hậu quyết định đổi phong cách với tóc ngắn thì đều thu hút sự quan tâm của khán giả.

Thời gian gần đây, hai Hoa hậu Việt Nam là Huỳnh Thị Thanh Thủy và Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã chứng minh sức hút riêng khi làm mới diện mạo bằng những kiểu tóc ngắn hiện đại.

Với Thanh Thủy, màn cắt phăng mái tóc dài gắn bó suốt nhiều năm mang đến nhiều bất ngờ. Thay vì chọn các phương án tạo kiểu an toàn như trước, Hoa hậu Việt Nam 2022 quyết định cắt ngắn ngang vai, kết hợp phần mái trẻ trung.

Xuất hiện tại các sự kiện giải trí sau đó, người đẹp sinh năm 2002 ghi điểm nhờ vẻ ngoài năng động, phóng khoáng nhưng vẫn giữ được nét thanh tú, ngọt ngào đặc trưng. Sự thay đổi này cũng đồng điệu với cột mốc mới của Thanh Thủy khi cô vừa tốt nghiệp đại học và bắt đầu thử sức nhiều hơn ở các lĩnh vực nghệ thuật mới mẻ.

Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ: "Cảm ơn trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) đã trở thành một phần thanh xuân thật đẹp, nơi tôi được học hỏi, trải nghiệm, thử sức và trưởng thành theo cách của riêng mình. Cảm ơn thầy cô, gia đình, bạn bè và tất cả những người đã đồng hành, để những năm tháng ấy trở thành những ký ức cùng tình cảm mà tôi sẽ luôn trân trọng. Và có lẽ, điều đẹp đẽ nhất của một kết thúc là mở ra những khởi đầu mới, với những cơ hội, những ước mơ và những điều tốt đẹp vẫn đang chờ chúng ta phía trước".

Ở một sắc thái khác, Hoa hậu Kỳ Duyên lại mang đến tinh thần thời trang sắc sảo và quyền lực hơn, với mái tóc ngắn. Vốn sở hữu gương mặt góc cạnh cùng thần thái lạnh lùng, người đẹp nhiều lần gây chú ý khi biến hóa từ tóc bob uốn cụp sang kiểu tóc ngắn ép thẳng hoặc vuốt nếp cá tính trên sàn diễn và thảm đỏ.

Mái tóc gọn gàng giúp Kỳ Duyên tôn trọn bờ vai trần, xương quai xanh gợi cảm cùng những món trang sức đắt giá, khẳng định dấu ấn của một biểu tượng thời trang không ngại phá vỡ giới hạn.

Điểm chung ở cả Thanh Thủy và Kỳ Duyên là sự chủ động làm mới hình ảnh để không tự đóng khung mình trong một khuôn mẫu nhất định. Dù theo đuổi nét tươi trẻ, tinh nghịch như Thanh Thủy hay vẻ sắc lạnh, thời thượng như Kỳ Duyên, màn "F5" diện mạo của hai "nàng Hậu" đều cho thấy tư duy thẩm mỹ linh hoạt, góp phần mang đến làn gió mới mẻ.