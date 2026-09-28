Hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Phiên toàn thể hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực. Ảnh: MAI ANH

Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực do Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp với UNESCO, UBND TP Hà Nội, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức tại Hà Nội và Ninh Bình từ ngày 27-9 đến ngày 1-10.

Đại diện cho nước chủ nhà phát biểu chào mừng hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho rằng khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã trở thành trung tâm phát triển năng động, động lực quan trọng của tăng trưởng toàn cầu. Nhưng cũng chính sự phát triển nhanh đang khiến di sản của khu vực chịu sức ép rất lớn từ đô thị hóa, phát triển hạ tầng, biến đổi khí hậu.

Vì vậy, nếu châu Á - Thái Bình Dương giải quyết hài hòa được mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển thì đó không chỉ là thành công của khu vực, mà còn là kinh nghiệm quý cho cả thế giới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu chào mừng hội nghị. ﻿Ảnh: MAI ANH

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị các đại biểu nhìn nhận tính xác thực trên nền tảng tôn trọng sự đa dạng văn hóa; đề cao trách nhiệm với lịch sử và với các thế hệ tương lai; lấy người dân, cộng đồng làm trung tâm, làm chủ thể; tăng cường đoàn kết, hợp tác và chuyển nhận thức thành hành động.

Bộ trưởng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp thu nghiêm túc kết quả hội nghị; cụ thể hóa các khuyến nghị của Văn kiện Hà Nội sẽ thông qua tại hội nghị trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách và thực tiễn quản lý di sản; yêu cầu bảo tồn di sản phải được đặt ra ngay từ khâu quy hoạch, xây dựng dự án; không để vì lợi ích trước mắt mà làm tổn hại đến di sản.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MAI ANH

Đại diện thành phố đăng cai tổ chức hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, hội nghị là cơ hội để Việt Nam chủ động tham gia, đóng góp vào đối thoại quốc tế về di sản và tính xác thực; đồng thời tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các tổ chức quốc tế trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề đang đặt ra trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, “văn hiến - bản sắc - sáng tạo” được xác định là giá trị cốt lõi, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của Thủ đô. Trên nền tảng đó, Hà Nội kiên định quan điểm bảo tồn để phát triển, phát triển để bảo tồn, hài hòa giữa gìn giữ di sản với xây dựng một Thủ đô hiện đại, văn minh, sáng tạo và hội nhập.

Chủ tịch Ủy ban Di sản thế giới lần thứ 49 Ishan Mustafa Yurdakul phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MAI ANH

Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO Lazare Eloundou Assomo phát biểu tại hội nghị. ﻿Ảnh: MAI ANH

Chia sẻ tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO Lazare Eloundou Assomo đánh giá, trong nhiều thập kỷ qua, kể từ khi phê chuẩn Công ước vào năm 1987, Việt Nam luôn là một thành viên tích cực, mang tính kiến tạo của Ủy ban Di sản thế giới. Từ những bức tường thành của Hoàng thành Thăng Long, đến cảnh quan karst (dạng địa hình đặc biệt được hình thành trên vùng núi đá vôi) Tràng An, đến Hội An, Huế, vịnh Hạ Long, và Quần thể di tích - danh thắng Yên Tử, nhận thức của Việt Nam đối với 9 Di sản thế giới của mình là gợi mở quý báu cho các cuộc thảo luận của hội nghị.

Ông Lazare Eloundou Assomo cũng nhắc lại một minh chứng gần đây cho vị thế dẫn dắt toàn cầu của Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa. Đó là nghị quyết thành lập Thập kỷ Quốc tế về văn hóa vì sự phát triển bền vững (2027–2036) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua theo đề xuất sáng kiến của Việt Nam.

Ngày 29-9, trong khuôn khổ hội nghị sẽ có các hoạt động trưng bày và chương trình tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, trong đó có lễ khởi công dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên. Ngày 30-9 sẽ diễn ra phiên bế mạc, dự kiến thông qua Văn kiện Hà Nội về di sản và tính xác thực. Ngày 1-10, tại Ninh Bình, các đại biểu sẽ khảo sát Quần thể danh thắng Tràng An và khu vực Tam Chúc.